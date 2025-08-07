Тръмп е известен с това, че ултиматумите му не се случват

Думите от заглавието са на водещия на сутрешния блок на Нова телевизия Виктор Николаев и те касаят политиката на Доналд Тръмп да спре най-после войната в Украйна - Още: "Беше постигнат голям напредък": Има ли надежда за мир след посещението на Уиткоф в Москва?

В дискусия в сутрешния блок на телевизията заключението беше следното - Путин ще седне сериозно на масата за преговори чак след като завладее изцяло Донецка, Луганска, Херсонска и Запорожка област и чак след като постави Украйна в състояние на проруски курс. За Путин продължаването на войната в Украйна е по-важно, отколкото да има добри отношения с американския президент, респективно със САЩ.

Още едно предупреждение - среща на Путин с Тръмп без да има преди това оформена основа от договорености, които двамата да утвърдят, всъщност ще е в полза на руския диктатор. Той ще я използва за пропагандни цели - а Тръмп явно показа, че иска да се види с Путин. Тук аналогията е със срещата на Тръмп с Ким Чен Ун по времето, когато милиардерът беше в Белия дом за първия си мандат. Тогава не последва нищо кой знае какво с ядреното оръжие на севернокорейците, но Ким Чен Ун добре се възползва по линия "пиар" от самата среща с най-могъщия човек в света, а именно - президентът на САЩ