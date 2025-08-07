Тротинетките стават изцяло незаконни: Недомислиците в Закона за движение по пътищата

Ние сме първата държава в света, в която има забрана да се кара превозно средство през нощта. С тези думи лицето на Българската асоциация за електромобилност (БАЕ) Владислав Стоицов онагледи поредното безумие, което депутатите сътвориха с големите промени в Закона за движение по пътищата точно преди да излязат в лятна ваканция. Стоицов специално подчерта, че народните представители, за разлика от друг път, не са търсили експертни становища на браншови организации.

Още: Нови ограничения, нови глоби: В сила са промените в Закона за движение по пътищата

Без тротинетки от 7 септември, 2025 година

СНИМКА: БГНЕС

Стоицов е категоричен – по новите правила електрическите тротинетки трябва да имат застраховка "Гражданска отговорност". Само че съгласно Кодекса за застраховане, за да имаш такава застраховка, съответното превозно средство, което трябва да бъде застраховано, трябва да има номер на шаси и регистрация. И тук идва парадоксът – организацията и рамката от правила как да става регистрацията на електрически тротинетки следва да бъде направена от всяка отделна община в България (над 200), като за това има срок от 4 месеца. Обаче съгласно законовите промени "Гражданска отговорност" трябва да имат всички електрически тротинетки до 7 септември, 2025 година – иначе са незаконни.

Пред Нова телевизия Стоицов заяви, че БАЕ е готова да работи с парламента за коригиране на абсурда. Но той подчерта, че за да бъде по-безопасно на пътя специално що се отнася до тротинетките, най-важното е да има информационни кампании, да се обърне внимание особено на децата.

Още: Новите правила за тротинетките: Готови ли са общините за тях?