Франция ще разреши на свои части да навлязат в Украйна?

„Идеята да се позволи на тези военни инструктори да пресекат украинската граница, потенциално с други конвенционални части, е в центъра на френското мислене. Такова френско военно присъствие би могло да защити някои територии на Украйна и да ограничи атаките от (руските) окупатори", твърдят източници на изданието.

Авторите отбелязват, че последните коментари на френския президент Еманюел Макрон относно възможното изпращане на военни подкрепления повдигнаха завесата върху действителното присъствие на представители на различни западни служби на украинска земя.

„Идването и отиването в Украйна на множество правителствени служители, принадлежащи към сферата на западните разузнавателни служби, често с военен статут, са от началото на украинския конфликт - очевиден факт, присъщ на воденето на войната, която се ръководи от специални части под прикритието на членове на дипломатическия персонал или „съветници“, сътрудничещи на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна“, пише медията.

В същото време украинският събеседник на изданието от дипломатическите среди твърди, че „в Украйна присъстват всички съюзнически държави“. „Това не са бойни части, но има например представители на всички разузнавателни служби. Ако има доставки на оръжия, трябва да има хора, които да дават информация за използване на техниката на място. Украйна също е полигон за нови оборудване. Така дроновете се тестват на място. Разбира се, има и професионалисти на място“, подчерта събеседникът на Le Monde.

Изданието също така отбелязва, че Париж иска да осигури на украинските въоръжени сили обучение в областта на противовъздушната отбрана. „Присъствието на френски войници или войници от други националности потенциално би могло да гарантира сигурността на определени райони на украинска територия и сериозно да ограничи сегашните неконтролирани бомбардировки на Москва. Присъствието на съюзници също би се оказало важно за обещаното пристигане на американски F-16 в Украйна през 2024 г.“, се казва в статията.

Онзи ден френският президент Еманюел Макрон не изключи възможността европейски държави да изпратят свои части в Украйна. Той обаче не каза кои страни обмислят да изпратят войски, като каза, че иска да запази известна „стратегическа неяснота“.

Изявлението му предизвика мигновена реакция на редица страни от НАТО. Белият дом заяви, че Вашингтон няма да изпраща свои войски на фронта в Украйна. Само че днес канадският министър на отбраната Бил Блеър обяви, че Канада може официално да прати военни части в Украйна, стига те да не влизат в бойни действия. Става въпрос за малко като брой военни, които да бъдат разположени в зона без военни действия, уточнява Toronto Star. А Блеър говори имено след срещата в Париж по-рано тази седмица, домакинствана от Макрон и коментира точно идея в Украйна да влязат западни войници с идея осигуряване на зони на спокойствие, но не и военни, които да влязат в бойни действия или да извършват военни операции.

По-рано днес стана ясно, че френски бойни самолети са прехванали руски изтребители Су-30 и транспортен самолет Ан-72 над Балтийско море.

French planes intercepted Russian Su-30 fighters and an An-72 transport aircraft over the Baltic Sea pic.twitter.com/fGqAUnmtRd