На плаката е изобразен командирът на френската SS дивизия „Карл Велики“ Едгар Пюо, който е убит от съветските войски през 1945 г., пишат контролираните от Кремъл медии, като предоставят и снимки. Конкретната дивизия е формирана през септември 1944 г. от френски колаборационисти, много от които дотогава вече са служили в различни други германски части.

🤡 Posters were hung outside the French Embassy in Moscow calling (in Russian) for the French military to surrender as prisoners of war



"The poster shows the commander of the French SS Charlemagne division, Edgar Puaud, who was killed by Soviet troops in 1945," Kremlin media…