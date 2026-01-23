Войната в Украйна:

Френското правителство устоя на втория вот на недоверие

23 януари 2026, 14:16 часа 160 прочитания 0 коментара
Френското правителство устоя на втория вот на недоверие

Френското правителство оцеля при гласуването на втория вот на недоверие днес, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. Двата вота бяха внесени заради решението на правителството да прокара частта за приходите от бюджета за 2026 г., без да даде последната дума на Националното събрание - долната камара на френския парламент.

ОЩЕ: И Франция нанесе удар срещу Путин чрез руския петрол

Вторият вот беше внесен от крайнодясната партия "Национален сбор" и беше подкрепен от 142 депутати при необходима поддръжка от 288 гласа.

Първият вот, внесен от крайнолявата партия "Непокорна Франция" също не мина.

Очаква се министър-председателят Себастиен Льокорню да задейства член 49.3 от френската конституция, с който да наложи приемането на частта за разходите от бюджета, което вероятно ще предизвика внасянето на други вотове на недоверие.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Вот на недоверие Франция правителство
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес