И Франция нанесе удар срещу Путин чрез руския петрол

Няма да толерираме никакви нарушения. Такова послание отправи френският президент Еманюел Макрон в официалния си профил в "Х", като това всъщност беше послание заради конкретна новина, която държавният глава на Франция съобщи. Каква е новината - че тази сутрин френският военноморски флот е задържал в Средиземно море петролен танкер, идващ от Русия, обект на международни санкции и заподозрян, че плава под фалшив флаг. С това Франция стана поредната държава, взела конкретни мерки срещу конкретен плавателен съд, за който има данни, че помага на режима на руския диктатор Владимир Путин да се облагодетелства.
Операцията беше проведена в открити води в Средиземно море, с подкрепата на няколко наши съюзници. Тя беше извършена при стриктно спазване на Конвенцията на ООН по морско право, уверява Макрон. И добавя, че е започнато съдебно разследване, а танкерът е отклонен от курса, който е следвал.
"Решени сме да спазваме международното право и да осигурим ефективното прилагане на санкциите (срещу Русия). Дейността на сенчестия флот допринася за финансирането на (путиновата) война срещу Украйна", подчертава френският президент.
