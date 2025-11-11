"Гори, много е сериозно": Дронове пак посетиха Саратовската рафинерия (ВИДЕО)

Поредна нощ, пореден епизод от войната на дронове между Русия и Украйна, пореден успешен украински удар срещу обект на руската петролна индустрия. Отново е уцелена при украинска въздушна атака Саратовската рафинерия. Годишно тя преработва около 7,2 млн. тона суров петрол - предприятието е актив на "Роснефт", която попадна под американски санкции съвсем наскоро.

Губернаторът на Саратовска област Роман Бусаргин косвено потвърждава, че рафинерията е понесла щети. "Атаката с дронове е причинила щети на гражданската инфраструктура. Всички аварийни служби са на място", гласи съобщението. От това съобщение не става ясно за каква гражданска инфраструктура говорим, но видеокадри от Телеграм дават много ясна представа.

Според сутрешната сводка на руското военно министерство, тази нощ над руска територия са свалени 37 дрона. Най-много - 10, са свалени над окупирания през 2014 година от руснаците Крим. Още 8 са свалени над Саратовска област, а 7 - над Орловска област. По 3 са свалени над Липецка и Ростовска област, както и над акваторията на Черно море.

Иначе украинският министър на енергетиката Светлана Гринчук посочи, че засега няма да има допълнителни прекъсвания на тока в Украйна, остават сегашните нива. Графици могат да бъдат намерени в официалния телеграм канал на ДТЕК.

