Руснаците не са добре дошли: Въпреки позволението на Международната федерация Латвия забрани участието им в Световната купа

26 декември 2025, 14:20 часа 287 прочитания 0 коментара
Руснаците не са добре дошли: Въпреки позволението на Международната федерация Латвия забрани участието им в Световната купа

Латвийските власти забраниха влизането на територията на страната на 14 руски спортисти, които възнамеряваха да участват на международното състезание по спускане с шейна не с руското знаме, а със статут "неутрални". Става въпрос за етапа от Световната купа в Сигулда, който трябва да се проведе на 3-4 януари и да открие състезателния сезон за 2026 г.

Въпреки решението на Международната федерация по санен спорт да допусне руски състезатели, Латвия даде ясен отговор на държавно ниво: руснаците няма да бъдат допуснати.

Латвийският външен министър Байба Браже заяви, че руските спортисти не са добре дошли в Латвия. "Реших да включа 14 руски граждани в списъка с нежелани лица. Влизането в Латвия е забранено за тях за неопределено време", заяви Браже.

Решението е взето в съответствие с член 61 от Закона за имиграцията на Латвия, който позволява чужденци да бъдат обявявани за "персона нон грата" от съображения за националната сигурност.

 

