26 декември 2025, 17:05 часа 27 прочитания 0 коментара
Юрий Тоалетната назначен за командващ руските дронове: Дори Z-каналите са в шок (СНИМКА)

Смайваща новина дойде от военните канали в Русия, която изуми и вкара в смут дори Z-каналите. За командир на подразделенията с безпилотни летателни апарати (БПЛА/дронове) на руските въоръжени сили е назначен Юрий Ваганов, бизнесмен от Московска област, който няма военна подготовка. Нещо повече - мъжът отдавна е известен с прякора си "Юра Тоалетната", тъй като е бивш продавач на ВиК части, който по стечение на обстоятелствата от началото на войната става ключов доставчик на FPV дронове за руската армия.

Както пише един от руските канали в Telegram новината е стряскаща предвид факта, че тези военни части в момента са ключови във войната.

"Да си доброволец или доставчик е едно. Да командваш вид въоръжени сили е съвсем друг въпрос. Командирът трябва да разбира тактиките, взаимодействията с други части, принципите на бойно приложение, обучението на личния състав, управлението на загубите и отговорността за решенията в бойни ситуации. Не става въпрос за бизнес или монополни доставки", пише каналът "Критик новостной ленты" с над 153 хил. абонати.

Поради тази причина "настоящото решение изглежда не просто странно, а тревожно", добавя той. 

Новината за назначението е била потвърдена от източници на руската редакция на BBC.

Руските канали се дивят как е възможно всичко това след като в съвременната война военните части, използващи дронове, са особено чувствителна област и са с приоритет в бойните действия.

 

Елена Страхилова
