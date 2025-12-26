Търсят си руски булки: Скок на индийските мигранти в Русия, Путин заменя с тях убитите на фронта (ВИДЕА)

"В момента около 70 000 индийци работят в Русия. Този брой е нараснал значително през последните години." Това заяви в средата на декември руският посланик в Индия Денис Алипов. Според дипломата този брой може да се увеличи още повече след подписаното в началото на декември Споразумение за временната трудова заетост, тъй като "перспективите на руския пазар на труда са огромни".

Няколко дни след неговото изявление в Москва пристигна поредна организирана от държавата група от 10 000 индийски работници. Според съобщения в руските медии от индийците се очаква предимно да изпълняват прости задачи, за които няма достатъчно желаещи руснаци: почистване на града, сметосъбиране, строителство и т.н.

Притокът на работници от Индия е резултат от острия недостиг на мъжка работна ръка заради войната в Украйна, както и поради демографски причини и миграцията. Според руски аналитични доклади дефицитът се оценява на няколко милиона души. В опит да се справи с този недостиг и да ускори трудовата миграция, Русия подписа двустранно споразумение с Индия в Делхи на 5 декември.

10000 Indians were sent to Russia on work visa. Seems most of them will end up in Russian Army fighting for Russia. pic.twitter.com/TxSaxRypzN — Брат (@1vinci6le) December 23, 2025

Според официални данни на руското Министерство на труда, цитирани от ТАСС, квотата за 2025 г. за индийски работници е около 71 817 разрешителни за работа, от обща национална квота от близо 235 000 чуждестранни работници. С подписването на споразумението обаче още в следващата година вероятно този дял ще се увеличи значително. Вицепремиерът Денис Мантуров вече заяви, че Русия може да приеме "неограничен брой" индийски работници по новото споразумение, тъй като вътрешният пазар на труда е в голяма нужда.

Пристигащите индийски мъже публикуват множество видеоклипове в социалните мрежи през последните няколко дни. Те ги показват как готвят в общежитията си, забавляват се по улиците на Москва и на Червения площад, а също така правят първите си опити да се запознаят с рускини.

Indian migrant worker among thousands upon thousands flown into the country visa-free advertises to his Indian brothers to get their own beautiful Russian bride while taking over civilian jobs left behind by Russian men dying in Ukraine everyday. Good NGO Talmudist economics.… pic.twitter.com/5UVAt2wDVY — SynCronus (@syncronus) December 22, 2025

India is a sponsor of war - make no mistake about it.



10,000 migrants from #India have arrived in #Moscow, who are queuing to process their documents. Experts expect an increase in the flow, as Russia may need up to 5 million workers from India to address its labor shortage, as… pic.twitter.com/NCny7WLnRF — Beefeater (@Beefeater_Fella) December 17, 2025