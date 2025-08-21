Защо воюват Радев и правителството? Анализ на Елена Дариева (ВИДЕО)

Предлагайки една на пръв поглед консенсусна фигура, ген.-майор Емил Тонев, начело на НСО, в същото изказване Росен Желязков пожела да бъдат попълнени местата в ДАНС и МВР. Именно това са тримата, които определят кой да бъде охраняван от НСО. Това заяви в предаването “Студио Actualno” социологът от агенция “Насока”, Елена Дариева, коментирайки напрежението между държавния глава Румен Радев и управляващите.

Кой-какво търси?

По думите ѝ с искането за реципрочност от страна на президента, се е чул призив Народното събрание да бъде арбитраж между “Дондуков” 1 и “Дондуков” 2. В това напрежение между държавния глава и правителството всеки търси удобен повод да се заяви, уточни Дариева. Тя обясни, че от друга страна, в обществото има един екзистенциален страх, че няма да се преживее зимата, че хората няма да успеят да си посрещнат сметките за тока. Популистите са всеядни, те използват всяка една тема, за да трупат електорални ресурси. Аз искам да върна темата на тези, които се чувстват непредставени: те са все по-отчуждени от политическия процес и ако не отидат да гласуват на едни следващи избори, те отново ще бъдат непредставени, изрази мнение Дариева.

Каквито и регламенти да бъдат въведени, ако те не се прилагат адекватно, те са обречени на неуспех. Именно невъзможността да се предложат трайни решения, кара политиците да се ориентират в теми, които са ad hoc. Дългосрочните мерки изискват и дългосрочни стратегии, коментира Дариева по повод намеренията на държавата за затягане на контрола след трагичния инцидент с парашут в Несебър.

По думите на Дариева разломите в парламентарната опозиция у нас са много големи и това се е видяло в поредицата от вотове ва недоверие в отминалата парламентарна сесия на Народното събрание.

