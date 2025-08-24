“Корумпираната държава открадна децата ни“: Над 160 дни болка за трагедията в Кочани

Всяка събота се в Кочани се провежда Маршът на ангелите, включващ родителите, близките и обикновени хора от Кочани, които искат справедливост за 62-те жертви от пожара в дискотека “Пулс“ и близо 200 ранени. Правителството се опитва да постеле информационна пелена и да заглуши случващото се, за да прикрие връзките си с отговорните за трагедията лица.Ето какво пише сайтът makfax.com.mk за марша:

Родителите, семействата и приятелите на младежите, трагично загубили живота си при пожара в дискотека “Пулс“, проведоха поредно шествие в Кочани. За пореден път се видяха сълзи, тишина и болка, а шествието беше последвано от снимки на починалите, които родителите им носеха в ръце.

Болката ни е всекидневие

Корумпираната държава открадна децата ни. Корупцията определи мястото, където трябва да празнуваме рождените им дни – на гробището. Откраднаха ни мечтата, съкратиха ни бъдещето и превърнаха болката в наше всекидневие. Искаме справедливост за децата си, искаме край на корупцията“, гласеше един от транспарантите.

Снимка БГНЕС

Подобно послание се появи и на друг транспарант: „Детето ми почина, убито беше от система, която не ни защитава, а убива.“

Небето отеква с твоята музика

Особено емоционален момент предизвика Мита Тасева, майката на починалия диджей Стефан Тасевски, чийто рожден ден съвпадна с шествието.

„Днес небето отеква с твоята музика, сине наш. Празнувай рождения си ден с ангелите“, каза тя, оставяйки дълбока тишина сред присъстващите.

„Ние, родителите, платихме скъпо данъка на корупцията“, беше написано до снимките на младите хора, които вече не са сред живите.

Този марш за пореден път отвори болезнената тема за безопасността, отговорността на институциите и вечната битка на родителите - справедливост за техните деца.

