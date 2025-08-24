Войната в Украйна:

"Сърбия е на ръба на гражданска война": Новак Джокович с тревожен коментар за протестите срещу режима на Вучич

"Има сериозна ескалация в Сърбия. Ние се намираме буквално на ръба на гражданската война. Надявам се ситуацията да се успокои малко, но няма признаци за това." Това каза сръбската тенис звездата Новак Джокович по повод масовите протести срещу режима на президента Александър Вучич. Ноле изрази дълбоката си загриженост относно ескалиращите безредици в Сърбия.

Ситуацията в Сърбия ескалира и няма признаци скоро да се успокои 

По време на пресконференция преди началото на турнира US Open, Джокович заяви, че общата атмосфера в страната е превърнала спорта в второстепенна грижа за много граждани. По повод преместването на турнира ATP, който първоначално беше планиран в Белград, а сега ще се проведе от 2 до 8 ноември в Атина, в закритата баскетболна зала OAKA Джокович каза следното:

"Всичко, което мога да кажа, е, че не искахме да преместваме турнира, но за съжаление, така стоят нещата." Той похвали гръцките домакини, отбелязвайки ентусиазма им и нарастващата популярност на тениса в Гърция благодарение на играчи като Стефанос Циципас и Мария Сакари.

"Нямаме търпение, защото турнирът ще се проведе в OAKA, който е голям и прекрасен стадион. Гледам баскетбол през цялото време, надявам се посещаемостта да бъде голяма", каза още Новак Джокович, цитиран от "Катимерини". / БГНЕС

Дария Александрова
Дария Александрова
