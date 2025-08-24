Клуб от Саудитска Арабия чупи трансферния си рекорд за новата звезда на Португалия, следена от Реал Мадрид

От Саудитска Арабия тръгнаха по петите на един от най-големите европейски таланти, следен от Реал Мадрид. Според експерта по трансфери Фабрицио Романо, саудитският гранд Ал Итихад официално се е обърнал към Порто, за да преговаря за подписа на португалския нападател Родриго Мора, който е в полезрението и на "кралете". Преговорите между двата клуба вече са в ход, а агентът на футболиста Хорхе Мендеш също участва в дискусиите.

Ал Итихад с офанзива за звездата на Порто

Договорът на младия нападател в момента включва клауза за откупуване в размер на 70 милиона евро, което го прави един от най-ценните новоизгряващи таланти в Европа. На едва 18 години, Мора привлече интереса на няколко топ клуба от целия континент благодарение на уменията си за завършване, движение и зрялост, които далеч надхвърлят възрастта му. Едва по-рано тази година Порто отхвърли няколко оферти от отбори от Висшата лига, подчертавайки решимостта си да задържи своя изгряващ талант.

ОЩЕ: В разцвета на силите си: Голмайсторът на италианската Серия А преминава в Саудитска Арабия

Итихад ще счупи трансферния си рекорд за Моро

Офертата от Саудитска Арабия обаче може да се окаже твърде изкушаваща, за да бъде отхвърлена. Ако трансферът се осъществи, Мора може да се озове в един отбор с Карим Бензема, което би привлякло незабавно вниманието на целия свят. Освен това португалецът ще се превърне в най-скъпия входящ трансфер на клуба. Най-скъпото попълнение на Ал Итихад до момента е Муса Диаби, за когото бяха платени 60 милиона евро на Астън Вила.

За Реал Мадрид Мора отдавна се счита за потенциална опция за бъдещето. Според информациите испанският гранд го следи отблизо, особено като възможен заместник на Родриго, ако бразилецът напусне "Бернабеу". Талантът и профилът на Мора го правят привлекателен кандидат, но Реал никога не е планирал да се включи в наддаване за неговите услуги. Сега, когато Родриго все по-вероятно ще остане, а Мора е в напреднали преговори с Ал Итихад, изглежда, че позицията на Мадрид ще остане непроменена. Макар клубът да продължи да следи развитието му, арабите в момента имат преимущество в преговорите. Освен ако Реал Мадрид не промени подхода си в последната фаза на трансферния прозорец, португалският нападател може да се отправи към неочаквано приключение в Саудитска Арабия.

ОЩЕ: Звезда на Барселона отказа рекордна оферта от Саудитска Арабия, включваща 100 млн. евро на сезон