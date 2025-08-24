Докато стои на пейка: Клон на дърво падна и уби човек в Пловдив

Мъж на 78 години е починал в болницата снощи, където беше откаран за лечение, след като върху него падна голям клон от дърво на бул. "Марица-Север" в Пловдив, съобщиха от общината. За инцидента потвърдиха пред БТА и от Областната дирекция на МВР-Пловдив.

Докато е стоял на пейка

На 23 август около 11:00 часа на тел. 112 е бил получен сигнал за счупил се голям клон на дърво. Клонът е паднал върху възрастния мъж, който е стоял на пейка. Наложила се е намесата на екип от пожарната, а след това пострадалият е транспортиран с линейка в болница, за да му бъде оказана медицинска помощ.

По данни на район „Северен” за конкретното дърво не са постъпвали сигнали. Екипи от кметството започват незабавна проверка и пълен оглед на дърветата в района. От общината призоваваха гражданите да подават сигнали за съмнителни или опасни дървета в районните администрации.

В края на май започна акция по премахване, натоварване и извозване на изсъхнали дървесни видове по склоновете и около алеите на Сахат тепе.

