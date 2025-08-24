Украйна подпали най-голямото руско пристанище в Балтийско море, рафинерия на кумеца на Путин гори над 72 часа (ВИДЕА)

Нощ след нощ, всяка нощ - въздушната война между Русия и Украйна, в която дроновете са главни действащи лица, няма край. Не прави изключение и тази нощ - макар че в случая буквално става въпрос за ранните часове на сутринта на 24 август. Този път Украйна има по-силната ръка в този вид война - нейни дронове са нанесли удари по два важни обекта на руската петролна индустрия.

СНИМКА: Уст-Луга, газов терминал на "Новатек"

Видеокадри в Телеграм показват, че е било атакувано основното руско пристанище за износ на петрол Уст-Луга. Пристанището е най-голямото морско пристанище на Русия в Балтийско море, през което се изнасят още газ, въглища, торове и зърно. То приема най-големите кораби и позволява заобикаляне на пристанищата на прибалтийските страни, играейки стратегическа роля в търговията и логистиката. Терминалът е оборудван с резервоарен парк с общ капацитет от 960 000 м³.

Според официално съобщение на губернатора на северния район на Ленинградска област Александър Дрозденко, при атаката били унищожени 10 дрона. Само че Дрозденко признава, че има пожар в терминала за втечнен газ на "Новатек". По предварителни данни нямало пострадали - Още: Украинските дронове работят: Пак пожар в ключова станция на петролопровода "Дружба" (ВИДЕО)

Руските рафинерии - любимите жертви на украинските дронове

И още - изглежда успешна украинска атака с дронове е имало срещу Сизранската рафинерия в Самарска област. Тя преработва до 8,9 милиона тона петрол годишно. Местният губернатор Вячеслав Федорищев признава, че е имало атака "срещу промишлено предприятие" и че по предварителни данни нямало човешки жертви. Затворено обаче е местното летище - още снощи бяха затворени летищата в Москва, Нижни Новгород, Нижнекамск - заради заплаха от атаки с безпилотни летателни апарати. Руското военно министерство вече съобщи за 57 свалени дрона, но между 17:00 и 23:30 часа на 23 август, като сред изброените области беше Ленинградската, но не и Самарската. Чак в сводката от 8:18 часа вече се казва, че "през изминалата нощ" били свалени 95 украински дрона, включена е и Самарска област, но няма данни къде по колко безпилотни летателни апарата са свалени.

Междувременно друга руска рафинерия не спира да гори вече над 72 часа. Става въпрос за Новошахтинската рафинерия в Ростовска област. Тя също беше ударена от украински дронове. Има неофициална информация от украински източници като "Цензор.нет", че за да се гаси пожара след визитата на украинските дронове е спряна водата в близкото градче Красний Сулин, която е пренасочена. В градчето живеят 35 000 души. Самата рафинерия е свързвана в Украйна с кумеца на Путин - Виктор Медведчук - Още: Зеленски за "мира от Истанбул": Путин искаше да ме свали и кумецът му да стане президент (ВИДЕО)

Всички тези успешни въздушни удари на Украйна оказват вече много сериозен икономически натиск върху Русия - буквално всеки ден миналата седмица най-популярният руски икономически ежедневник "Комерсант" съобщава за нов рекорд в цената на бензина на едро в Руската федерация и за недостиг на гориво в различни области, като се почне от Крим - Още: Русия е на ръба на бензинова криза

Междувременно, местните власти в Курска област признават за атака с дронове в района на АЕЦ "Курчатов" - при свалянето на дрон е ударен и се е подпалил трансформатор.