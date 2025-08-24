Войната в Украйна:

Украйна подпали най-голямото руско пристанище в Балтийско море, рафинерия на кумеца на Путин гори над 72 часа (ВИДЕА)

24 август 2025, 08:13 часа 864 прочитания 0 коментара
Украйна подпали най-голямото руско пристанище в Балтийско море, рафинерия на кумеца на Путин гори над 72 часа (ВИДЕА)

Нощ след нощ, всяка нощ - въздушната война между Русия и Украйна, в която дроновете са главни действащи лица, няма край. Не прави изключение и тази нощ - макар че в случая буквално става въпрос за ранните часове на сутринта на 24 август. Този път Украйна има по-силната ръка в този вид война - нейни дронове са нанесли удари по два важни обекта на руската петролна индустрия.

Още: Украйна пак се прицели в руски рафинерии, удари по поредна руска жп гара. Пожар в рафинерия в САЩ (ВИДЕО)

СНИМКА: Уст-Луга, газов терминал на "Новатек"

Видеокадри в Телеграм показват, че е било атакувано основното руско пристанище за износ на петрол Уст-Луга. Пристанището е най-голямото морско пристанище на Русия в Балтийско море, през което се изнасят още газ, въглища, торове и зърно. То приема най-големите кораби и позволява заобикаляне на пристанищата на прибалтийските страни, играейки стратегическа роля в търговията и логистиката. Терминалът е оборудван с резервоарен парк с общ капацитет от 960 000 м³.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Според официално съобщение на губернатора на северния район на Ленинградска област Александър Дрозденко, при атаката били унищожени 10 дрона. Само че Дрозденко признава, че има пожар в терминала за втечнен газ на "Новатек". По предварителни данни нямало пострадали - Още: Украинските дронове работят: Пак пожар в ключова станция на петролопровода "Дружба" (ВИДЕО)

Руските рафинерии - любимите жертви на украинските дронове

И още - изглежда успешна украинска атака с дронове е имало срещу Сизранската рафинерия в Самарска област. Тя преработва до 8,9 милиона тона петрол годишно. Местният губернатор Вячеслав Федорищев признава, че е имало атака "срещу промишлено предприятие" и че по предварителни данни нямало човешки жертви. Затворено обаче е местното летище - още снощи бяха затворени летищата в Москва, Нижни Новгород, Нижнекамск - заради заплаха от атаки с безпилотни летателни апарати. Руското военно министерство вече съобщи за 57 свалени дрона, но между 17:00 и 23:30 часа на 23 август, като сред изброените области беше Ленинградската, но не и Самарската. Чак в сводката от 8:18 часа вече се казва, че "през изминалата нощ" били свалени 95 украински дрона, включена е и Самарска област, но няма данни къде по колко безпилотни летателни апарата са свалени.

Междувременно друга руска рафинерия не спира да гори вече над 72 часа. Става въпрос за Новошахтинската рафинерия в Ростовска област. Тя също беше ударена от украински дронове. Има неофициална информация от украински източници като "Цензор.нет", че за да се гаси пожара след визитата на украинските дронове е спряна водата в близкото градче Красний Сулин, която е пренасочена. В градчето живеят 35 000 души. Самата рафинерия е свързвана в Украйна с кумеца на Путин - Виктор Медведчук - Още: Зеленски за "мира от Истанбул": Путин искаше да ме свали и кумецът му да стане президент (ВИДЕО)

Всички тези успешни въздушни удари на Украйна оказват вече много сериозен икономически натиск върху Русия - буквално всеки ден миналата седмица най-популярният руски икономически ежедневник "Комерсант" съобщава за нов рекорд в цената на бензина на едро в Руската федерация и за недостиг на гориво в различни области, като се почне от Крим - Още: Русия е на ръба на бензинова криза

Междувременно, местните власти в Курска област признават за атака с дронове в района на АЕЦ "Курчатов" - при свалянето на дрон е ударен и се е подпалил трансформатор.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
втечнен газ петролна рафинерия НОВАТЕК война Украйна руски петрол терминал за втечнен газ Новошахтинск руска рафинерия атака с дронове Курска АЕЦ Уст-Луга Сизран АЕЦ Курск
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес