Новата звезда на Левски и други двама от Първа лига отказали на Илиан Илиев

Наставникът на Черно море Илиан Илиев разкри, че клубът се е разминал с три големи трансфера, тъй като конкурентите му за тези играчи са предложили повече пари. До момента "моряците" се подсилиха с Асен Чандъров, Георги Лазаров и още 10 нови, а Варна напуснаха основни футболисти като Мазир Сула, Даниел Димов, Виктор Попов, Брено. Илиев коментира, че ръководството на Черно море се е опитало да привлече играчи с опит в Първа лига на място на напусналите, но неуспешно.

Илиев разкри за три неуспешни трансфера на Черно море

Илиев говори пред медиите след равенството на тима с Локомотив Пловдив в мач от шестия кръг на шампионата. Георги Лазаров откри за "моряците", но гостите от Пловдив изтръгнаха равенството с гол в добавеното време на Адриан Кова. Родният специалист не остана доволен от представянето на своите възпитаници, но не скри облекчението си, че са взели поне точка. След това той разкри за преговори с трима играчи от родния елит, с които клубът се е разминал. Става въпрос за Радослав Кирилов (Левски), Георги Николов (Арда) и Антонио Вутов (Арда).

"Напуснаха ни играчи, които са дали доста неща за отбора. Искахме да се подсилим с играчи с опит в първенството. Преговаряхме с Ради Кирилов, с Георги Николов и Вутов, но им дадоха повече пари на други места и не дойдоха. Избрахме заради това млади играчи като Георги Лазаров, който пак вкара гол", сподели Илиев.

Въпреки че допусна грешка стъпка срещу Локомотив Пловдив, Черно море остава непобеден и в челните позиции. Варненци заемат трета позиция с актив от 12 точки, като изостават само на Лудогорец и Левски, които имат по 13 пункта. Лидерите в класирането обаче ще пропуснат мачовете от шестия кръг заради европейските си задължения.