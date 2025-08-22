Войната в Украйна:

"Няма смисъл да пеем за розови еднорози, когато светът се разпада": No More Many More в Студио Actualno (ВИДЕО)

22 август 2025, 15:40 часа 194 прочитания 0 коментара

Фестивалът Rebel Rebel празнува петата си годишнина с любимите шведи CLAWFINGER – рап-метъл законодателите, за които да се бунтуват е естествено състояние, дарк рок героите Тhe Sisters of Mercy и с Цар Плъх, Lek City Case, ALI, Me And My Devil, Hellion Stone и No More Many More - ярките двигатели на българската алтернативна сцена.

Специално по случай фестивала вокалистът Методи Кръстев и барабанистът Владимир Иванов от групата No More Many More гостуваха в предаването "Студио Actualno", където разказаха малко повече за техните предстоящи проекти и какво да очакваме от фестивала. 

Източник: Projector Plus

Бандата обещава силно и емоционално участие, а освен познатите песни, ще представят и две нови парчета от предстоящия ѝ албум - едната - вдъхновена от войната, а другата с послание за човешката взаимност. 

"Няма смисъл да пеем за любов и розови еднорози, когато светът се разпада. Най-важното е да сме честни и да не лъжем хората", каза вокалистът Методи Кръстев. 

На 4 септември феновете могат да очакват ново видео към песента "Тук съм", а самият албум ще излезе официално на 28 ноември. Междувременно групата продължава с активна концертна програма в страната. 

Какво още ни разказаха двигателите на българския алтернативен рок и какво можем да очакваме от фестивала Rebel Rebel - вижте в интервюто.

Александра Йошева
Александра Йошева Отговорен редактор
