"Путин няма да преговаря. Целта му е да унищожи Украйна."

Покровск, Олександривка, Краматорск - от месеци насам тези населени места в Източна Украйна са сцена на ожесточени руски атаки. Именно тук се решава дали руските войски ще продължат напред към вътрешността на страната и дали ще поемат контрола над цялата Донецка област.

Докато на хиляди километри от тук лидерите на западния свят преговарят, местните се питат постигат ли изобщо нещо тези преговори или по-скоро влошават ситуацията, пише в свой репортаж от Донбас германската обществена медия АРД, цитирана от Дойче веле.

Когато над главата ти кръжат бойни дронове

Недалеч от фронтовата линия украински военнослужещи се подготвят на военни полигони за мисията си на бойното поле. "Не исках да се бия, това не е моето нещо. Но бяхме нападнати - Путин ни нападна и сега трябва да защитаваме страната си", казва пред АРД 46-годишният Андрий. Над главите на украинските войници постоянно кръжат руски бойни дронове. "Всичко се промени: преди гледахме в земята, когато се придвижваме, а сега трябва да се взираме постоянно нагоре", казва един войник с позивната Ципа.

Технологията се развива бързо. Руснаците използват планиращи бомби и разузнавателни дронове, които насочват към центровете за обучение на украинските войници.

Недалеч от оспорвания град Покровск Николай и екипът му работят в таен сервиз за ремонт на повредени превозни средства, които освен това оборудват с импровизирани защитни покрития. Те са скрити в гориста местност. "Дронове кръжат постоянно в небето, понякога едно превозно средство е атакувано едновременно от три или четири безпилотни самолета" казва той. АРД посочва, че една от колите, които поправят в сервиза, е надупчена от шрапнели.

Мъжете работят почти денонощно: монтират заглушители, опъват мрежи над превозни средства, заваряват метални плочи. "Трябва да направим всичко възможно, за да гарантираме, че нашите войници ще оцелеят в тази месомелачка", казва Николай. Под "месомелачка" той има предвид опасните пътища около Покровск, където руски дронове, планиращи бомби и артилерия атакуват почти безспирно.

Скептицизъм относно мирните преговори

Войниците чуват, че далеч от тях Тръмп и Путин се срещат и разговарят, но те не очакват нищо от тези преговори. "Готови ли сте да се откажете от половината си къща, за да живеете в мир?", пита риторично Николай. За него е ясно едно: след всички жертви не може да има никакъв компромис за сметка на Украйна.

Шофьорът Серхий е на същото мнение. "Тази земя е наша. Ако престъпниците не бъдат наказани, значи нещо в света вече не е наред", допълва той. Той се опасява, че след време и синът му ще трябва да се бие.

Атаките нямат край

Олександривка се намира недалеч от фронта. Руските дронове постоянно атакуват и тук - разрушават, раняват, убиват. Много семейства са напуснали домовете си, но някои остават - от упорство, заради надежда или просто защото нямат финансови средства, за да заминат.

Ирина, която работи в градската служба по чистотата, казва: "Надявам се само на мир, защото имам дете и работа. Виждате ли - ние все още работим." Кметицата на града Людмила Борисевич описва ситуацията трезво: "Нашите жители постоянно са подложени на атаките на безпилотните самолети. За месец и половина много сгради бяха повредени. Хората се надяват, че фронтът ще спре да се придвижва към тях".

Краматорск: неспирен вой на сирени

На няколко километра по-нататък, в Краматорск, сирените почти не спират да вият. В града редовно падат ракети. На пазара продавачката Марина казва: "Путин никога няма да преговаря. Целта му е да унищожи цяла Украйна. Загубих много приятели."

Блогърът Максим Ходушко се диви на срещата между Тръмп и Путин в Аляска: "Ако Путин искаше мир, тук щеше да тихо и спокойно", казва той. Украинецът е убеден, че никакви отстъпки няма да помогнат. "Край на войната може да бъде сложен само ако руснаците се изтеглят", уверява той. А 64-годишната Ирина се надява да бъде постигнато някакво споразумение. Но се притеснява, че и други градове ще пострадат.

Между надеждата и реалността

В Донбас хората жадуват за мир, но знаят, че Путин няма да спре доброволно. "Няма с какво да се съгласим", казва един търговец на пазара. "Всичко си остава такова, каквото е."

Там някои предприемат бягство чак когато боевете са на прага им, други са твърдо решени да останат - защото имат възрастни родители, защото не могат да се простят с дома си или просто защото не знаят къде да отидат, се казва още в репортажа на АРД от Донбас.

Източник: Дойче веле