В Германия: Харчат 82 милиарда евро за болни служители

24 август 2025, 08:02 часа 478 прочитания 0 коментара
В Германия: Харчат 82 милиарда евро за болни служители

Високият брой на отпуските по болест и по-голямата заетост в Германия са увеличили разходите на работодателите за служители в болнични до около 82 млрд. евро през 2024 г., съобщи близкият до работодателите Институт за икономически изследвания (Institut der deutschen Wirtschaft, IW) в Кьолн. За три години сумата е нараснала с 10 млрд. евро, показват изчисленията, цитирани от ДПА, предава БТА.

В анализа са включени плащанията на заплати по време на болничен в размер на 69,1 млрд. евро и работодателските вноски в социалното осигуряване - 13 млрд. евро. Не са включени плащанията за майчинство.

От института отбелязват, че разходите са се увеличили повече от два пъти от 2010 г. насам. Според експерта по данъчна и социална политика в Института Йохен Пимперц е необходима облекчителна мярка. Като вариант се посочва въвеждането на т.нар. "неплатени дни", при които в началото на болничния заплатата се изплаща частично или изобщо не се изплаща. Други предложения са ограничаване на общата продължителност на задължителното заплащане от работодателя, включително при различни диагнози. 

Сега германският Закон за заплащането при временна нетрудоспособност предвижда работодателят да изплаща пълна заплата в срок до шест седмици. При продължително отсъствие следва изплащане на болнични от здравната каса – 70 на сто от брутното възнаграждение до 72 седмици. По данни на Института работодателските разходи през 2024 г. са били четири пъти по-високи от изплатените болнични.

Рекордни отсъствия по медицински причини

Според здравноосигурителната каса Де А Ка (DAK) средният брой болнични дни през първата половина на 2025 г. е 9,5 дни на служител – леко понижение спрямо 9,6 дни година по-рано. През 2019 г. средният показател е бил 7,8 дни. Най-честите диагнози са настинки и психични заболявания, сред които депресия.

Средностатистическата отсъственост по болест е била 5,4 на сто спрямо 5,7 на сто през първата половина на 2024 г. Така средно 54 от всеки 1000 работници са били в болнични всеки ден. Данните остават значително над нивата отпреди пандемията.

Работодателите настояват за облекчение

Федерацията на германските работодатели (Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände - BDA) призова за ограничаване на плащанията. Президентът на организацията Райнер Дюлгер настоява болничните, давани след обаждане по телефона, да бъдат отменени, а ограничението от шест седмици (за изплащане на пълната заплата при болничен) да важи за цялата календарна година.

Главният изпълнителен директор на "Алианц" (Allianz) Оливер Бате отива по-далеч и настоява за връщането на "неплатения ден", при който първият ден от болничния е за сметка на работника.

Експерти по пазара на труда и здравните каси предупреждават, че статистиката за нарастващите болнични трябва да се тълкува внимателно. От 2022 г. хартиените болнични листове са заменени с електронни и всички отсъствия се регистрират автоматично. По данни на Де А Ка това е довело до рязко увеличение на отчетените болнични с близо 40 на сто.

Според председателя на Лекарската камара Клаус Райнхардт сега се отчитат всички случаи, докато преди много от тях не са били регистрирани.

Георги Петров
