В Германия: Харчат 82 милиарда евро за болни служители

Високият брой на отпуските по болест и по-голямата заетост в Германия са увеличили разходите на работодателите за служители в болнични до около 82 млрд. евро през 2024 г., съобщи близкият до работодателите Институт за икономически изследвания (Institut der deutschen Wirtschaft, IW) в Кьолн. За три години сумата е нараснала с 10 млрд. евро, показват изчисленията, цитирани от ДПА, предава БТА.

В анализа са включени плащанията на заплати по време на болничен в размер на 69,1 млрд. евро и работодателските вноски в социалното осигуряване - 13 млрд. евро. Не са включени плащанията за майчинство.

От института отбелязват, че разходите са се увеличили повече от два пъти от 2010 г. насам. Според експерта по данъчна и социална политика в Института Йохен Пимперц е необходима облекчителна мярка. Като вариант се посочва въвеждането на т.нар. "неплатени дни", при които в началото на болничния заплатата се изплаща частично или изобщо не се изплаща. Други предложения са ограничаване на общата продължителност на задължителното заплащане от работодателя, включително при различни диагнози.

Още: Без съществен растеж за иономиката на Германия

Сега германският Закон за заплащането при временна нетрудоспособност предвижда работодателят да изплаща пълна заплата в срок до шест седмици. При продължително отсъствие следва изплащане на болнични от здравната каса – 70 на сто от брутното възнаграждение до 72 седмици. По данни на Института работодателските разходи през 2024 г. са били четири пъти по-високи от изплатените болнични.

Рекордни отсъствия по медицински причини

Според здравноосигурителната каса Де А Ка (DAK) средният брой болнични дни през първата половина на 2025 г. е 9,5 дни на служител – леко понижение спрямо 9,6 дни година по-рано. През 2019 г. средният показател е бил 7,8 дни. Най-честите диагнози са настинки и психични заболявания, сред които депресия.

Средностатистическата отсъственост по болест е била 5,4 на сто спрямо 5,7 на сто през първата половина на 2024 г. Така средно 54 от всеки 1000 работници са били в болнични всеки ден. Данните остават значително над нивата отпреди пандемията.

Още: Устойчив транспорт? Броят на автомобилите в Германия достигна нов рекорд

Работодателите настояват за облекчение

Федерацията на германските работодатели (Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände - BDA) призова за ограничаване на плащанията. Президентът на организацията Райнер Дюлгер настоява болничните, давани след обаждане по телефона, да бъдат отменени, а ограничението от шест седмици (за изплащане на пълната заплата при болничен) да важи за цялата календарна година.

Главният изпълнителен директор на "Алианц" (Allianz) Оливер Бате отива по-далеч и настоява за връщането на "неплатения ден", при който първият ден от болничния е за сметка на работника.

Експерти по пазара на труда и здравните каси предупреждават, че статистиката за нарастващите болнични трябва да се тълкува внимателно. От 2022 г. хартиените болнични листове са заменени с електронни и всички отсъствия се регистрират автоматично. По данни на Де А Ка това е довело до рязко увеличение на отчетените болнични с близо 40 на сто.

Според председателя на Лекарската камара Клаус Райнхардт сега се отчитат всички случаи, докато преди много от тях не са били регистрирани.