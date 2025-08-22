Радев има амбиции за пряко включване в политическия живот: Говори Геновева Петрова от “Алфа Рисърч“ (ВИДЕО)

Активността на президента Румен Радев напоследък говори, че той има амбиции за пряко включване в политическия живот. Това каза в предаването Студио Actualno социологът от агенция “Алфа Рисърч“ Геновева Петрова. Тя отговори на въпрос защо напоследък Радев не пропуска случай да влезе в задочна престрелка през медиите с управляващите: “Това подхранва съмненията, че зад тази активност всъщност стоят амбициите за включване в политическия живот под друга форма. Нека да кажем за пряко включване в политическия живот, нещо, което сме коментирали включително и с Вас в това студио.

Което все още не е заявено и декларирано, но истината е, че начинът, по който се влиза в това противопоставяне и в тези престрелки, съвсем логично поставя въпроса наистина има ли такива намерения държавният глава.

Ако трябва по същество да се върнем към това противопоставяне, истината е, че с тези престрелки, с тези конфликти, държавният глава се опитва да се заяви като алтернатива.

В популистката ниша

Алтернатива, която обаче по същността си не се различава особено от фактора, срещу който се отправя тази атака. Имам педвид, че не се предлага първо решения, които са различни по своя характер.

Нито от гледна точка на политическа идеология, нито от гледна точка на начин, по който да се реализират стъпките и мерките.

Всъщност тук по-скоро остава впечатлението за една конкуренция, но в същата, по-скоро популистка ниша.

Снимка БГНЕС

По-коро опит за пак реанимиране на социалистическите, нека да кажем, практики по някакъв начин и т.н.

И не на последно място, което е много важно, е и еднозначното позициониране от гледна точка на геополитическите въпроси. Това всъщност е може би основният стълб, около който се формира и изгражда въобще позицията и реакциите на президента, макар че те тематично да се отнасят към всеки текущ въпрос.

Евроскептик

Но категоричното позициониране в, нека така да кажем, евроскептичната ниша и близост до Кремъл и неговата политика, вече е вън от съмнение.

И мисля, че колкото повече България завършва своята интеграция в Европейския съюз, толкова повече реакцията на този евроскептичен лагер ще бъде по-остра, независимо за какъв въпрос става дума.“

Геновева Петрова коментира и данните от последното социологическо проучване на “Алфа Рисърч“ за нагласите на българите и бизнеса за въвеждането на еврото. Одобрението на хората вече превишава неодобрението, каза тя.

С най-високо доверие, че ще се справят, са БНБ и търговските банки. Бизнесът обаче не вярва, че КЗП и КЗК ще се справят с предизвикателствата при въвеждането на еврото.

