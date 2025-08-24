Войната в Украйна:

Украинските дронове в атака: Огромен терминал на "Газпром" гори. АЕЦ Курск сви мощността наполовина (ВИДЕО)

Вече са ясни повече подробности за сутрешната украинска операция с дронове срещу най-голямото руско пристанище в Балтийско море - това в Уст-Луга. Потвърдено от губернатора на тази част на Ленинградска област Александър Дрозденко там е ударен газов терминал - на "Новатек", което доведе до затваряне на летище "Пулково". То е в режим на извънредна ситуация от 18 часа - 39 полета са пренасочени, а над 60 са задържани.

Според украинския телеграм канал Exilenova обаче атаката е поразила и много голямо съоръжение на "Газпром". Има сериозни щети по едно от ключовите инфраструктурни съоръжения в руското пристанище - газопреработвателният комплекс "Газпром Уст-Луга", който е част от мащабния балтийски газохимически клъстер.

Основните щети са нанесени на криогенната инсталация за преработка на въглеводороди, където се разделят газов кондензат и природен газ, твърди украинският канал. Там се извършва процесът на ректификация - разделяне на суровините на компоненти за по-нататъшно използване в химическата промишленост или износ. Криогенната фракционираща инсталация изпълнява критично важна функция - тя разделя газовите потоци на етан, пропан, бутан, метан и други компоненти. Повредите на това съоръжение могат да имат дългосрочни последици, тъй като спирането на процесите на този етап всъщност парализира работата на целия комплекс.

Комплексът се счита за един от най-мощните газопреработвателни заводи в Европа. Според проектните си характеристики, той е способен да преработва до 45 милиарда кубически метра природен газ годишно, да произвежда до 13 милиона тона втечнен природен газ (LNG) годишно, да доставя 3,6 милиона тона етан, ключов компонент в производството на етилен, както и до 1,8 милиона тона пропан-бутанова смес - Още: Наистина ли Бойко Борисов купува бензиностанциите "Газпром" чрез свой братовчед?

И АЕЦ Курск е засегната

Междувременно, отломки от дрон, свален от руската ПВО, са подпалили трансформатор в близост до АЕЦ Курск. Това съобщават както местните власти, така и Reuters. И двата източника изрично посочват, че не става въпрос за директен удар с дрон, а за щети след отломки заради свален от руснаците безпилотен летателен апарат.

Заради случилото се, мощността на 3-тия енергоблок е намалена на 50%, съобщава пресслужбата на атомната електроцентрала. Четвъртият блок е в планов ремонт, първите два блока са извадени от експлоатация.

