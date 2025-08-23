Чудовищно срутване на мост в Китай, много загинали (ВИДЕО)

Срутването на железопътен мост в строеж над река Хуанхъ (Жълтата река) в китайската провинция Цинхай причини смъртта на най-малко 12 работници. Други четирима все още се водят в неизвестност. Това съобщиха държавните медии на страната, цитирани от Асошиейтед прес.

Въздушни снимки, разпространени от официалната китайска информационна агенция Синхуа, показват, че липсва голяма част от арката на моста.

Шестнадесет работници са били на съоръжението в северозападната китайска провинция Цинхай, когато стоманено въже се е скъсало около 3 часа сутринта местно време, съобщи Синхуа. В издирването на изчезналите се използват лодки, хеликоптер и робот.

On Aug 22, tragedy struck in Qinghai—16 workers plunged to their deaths when a construction rope snapped at the Jianzha Yellow River Bridge. Another fatal example of China’s poor safety standards. pic.twitter.com/dgJl34nB91 — Spotlight on China (@spotlightoncn) August 22, 2025

Мостът е дълъг 1,6 километра и е разположен на 55 метра над повърхността на реката, уточни англоезичният вестник „Чайна Дейли“.

