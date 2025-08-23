Войната в Украйна:

Чудовищно срутване на мост в Китай, много загинали (ВИДЕО)

23 август 2025, 14:30 часа 353 прочитания 0 коментара
Чудовищно срутване на мост в Китай, много загинали (ВИДЕО)

Срутването на железопътен мост в строеж над река Хуанхъ (Жълтата река) в китайската провинция Цинхай причини смъртта на най-малко 12 работници. Други четирима все още се водят в неизвестност. Това съобщиха държавните медии на страната, цитирани от Асошиейтед прес.

Въздушни снимки, разпространени от официалната китайска информационна агенция Синхуа, показват, че липсва голяма част от арката на моста.

Шестнадесет работници са били на съоръжението в северозападната китайска провинция Цинхай, когато стоманено въже се е скъсало около 3 часа сутринта местно време, съобщи Синхуа. В издирването на изчезналите се използват лодки, хеликоптер и робот.

Още: Уникално мега съоръжение: Китай е готов с най-високия мост в света (ВИДЕО)

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Мостът е дълъг 1,6 километра и е разположен на 55 метра над повърхността на реката, уточни англоезичният вестник „Чайна Дейли“.

Заглавната снимка е архивна.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Мост Китай загинали информация 2025
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес