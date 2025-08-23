Войната в Украйна:

Слаба оценка за Австрия от Службата за борба с прането на пари

23 август 2025, 14:40 часа 195 прочитания 0 коментара
Международната Служба за борба с прането на пари (Financial Action Task Force) постави слаба оценка на Австрия в междинен доклад. Както съобщи вестник „Пресе“, в 8 от общо 11 категории ефективността на Австрия в борбата с прането на пари е оценена като „умерена“ или „ниска“. Това поставя страната на ръба на включването ѝ в сивия списък и на равнище със страни като Сирия или Нигерия, обобщава електронният сайт на Австрийското радио и телевизия (ОРФ). 

Сивият списък на международната служба включва 24 държави, за които е установен висок риск от пране на пари и финансиране на тероризъм. Сред тях са Сирия, Нигерия, България, Монако, Демократична република Конго и Южен Судан.

Ако една държава попадне в сивия списък, обикновено това води до ограничения в международните финансови транзакции и икономически щети. В „черния списък“ на службата са Северна Корея, Иран и Мианма.

Службата, която е под шапката на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OИСР), проверява държави и техните институции – включително компании, банки и държавни органи.

Според доклада Австрия се представя особено слабо по отношение на превантивни мерки, разследвания и наказателно преследване на пране на пари. В тези области е отчетена „ниска ефективност“.  

Според Службата Австрия няма целенасочени стратегии и насоки за разследване на пране на пари. Не се водят достатъчно активни разследвания, свързани с наркотици, данъчни престъпления и корупция. Препоръчват се по-строги наказания, тъй като санкциите не действат възпиращо.

Оценката в категорията „конфискация“ още не е публикувана, но има опасност тя да е най-ниската.  

Проверката в Австрия е приключила през юли, а междинният доклад вече е представен на съответните министерства. От австрийското Министерство на вътрешните работи коментираха, че резултатите са били очаквани от експертите в различните ведомства. Според Министерството на финансите ще бъдат положени допълнителни усилия в следващите месеци за справяне с предизвикателствата, посочени в доклада. Финансовото министерство има срок до средата на септември, за да представи своите бележки. След това ще бъде изготвен още един доклад, а финалният отчет на СБПП ще бъде публикуван през февруари 2026 година.

Елена Страхилова
