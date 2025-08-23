Доналд Тръмп обяви важна новина за Мондиал 2026, президентът на ФИФА я определи като "интересно предложение"

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че жребият за Световното първенство по футбол през 2026 година ще се проведе на 5 декември в "Кенеди център" във Вашингтон и не изключи възможността самият той да наблюдава събитието. "Това е най-голямото, вероятно най-голямото събитие в спорта", каза Тръмп, който направи съобщението по време на среща в Овалния кабинет, където присъстваха още президентът на Международната федерация по футбол (ФИФА) Джани Инфантино и вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс.

Тръмп иска жребият да се проведе във Вашингтон

"Това е много интересно предложение", заяви Инфантино и посочи, че той и Тръмп ще обсъдят въпроса за мястото на провеждане на жребия допълнително.

САЩ ще бъде съдомакин на турнира догодина заедно с Канада и Мексико. В надпреварата за първи път ще участват 48 национални отбора, вместо 32. Жребият ще определи групите на Световното първенство и мачовете, които всеки тим ще играе в първия кръг. / БТА

