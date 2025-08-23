Войната в Украйна:

Разплата: Взривиха руски военни, убивали цивилни в Буча (ВИДЕО)

Руски войници, участвали в избиването на цивилни в Буча през 2022 г., са били взривени в окупираната Луганска област, съобщиха от Главно разузнавателно управление на Украйна (ГУР). На 22 август в окупираното селище Калиново в Алчевски район на Луганска област, е избухнала експлозия в двора на къща, където са се намирали руските военни. При експлозията са унищожени също боеприпаси и военни транспортни средства. 

Загиналите са служили като мобилна група за противовъздушна отбрана в Луганска област като са прикривали от въздушни атаки разположената наблизо руска военно-ремонтна база.

В резултат на експлозията са загинали двама руски войници на място, а други трима са тежко ранени. Унищожени са два пикапа с картечници и УАЗ, натоварен с боеприпаси.

В публикацията си в официалния си канал в Telegram от украинското разузнаване пишат: "ГУР към Министерството на отбраната на Украйна напомня, че за всяко военно престъпление, извършено срещу украинския народ, ще има справедливо възмездие."

Елена Страхилова
