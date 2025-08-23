Украински пилот на изтребител МиГ-29 загина при бойна мисия

В нощта на 23 август майор Серхий Бондар от Военновъздушните сили на Украйна е загинал при изпълнение на бойна задача. 46-годишният пилот на изтребител МиГ-29 се е разбил при кацане на мишината. От ВВС на Украйна информират, че причините и обстоятелствата на катастрофата се установяват. По всичко изглежда, че самолетът му се е връщал след като се е издигнал в небето, за да отрази нощната руска атака на безпилотните самолети Geranium ("Герань").

Майор Серхий Бондар е бил заместник-командир на ескадрила на 40-та тактическа авиационна бригада "Призраците на Киев". Работил е и като преподавател в Националния авиационен университет.

Офицерът оставя съпруга, син и дъщеря.