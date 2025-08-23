Украйна пак се прицели в руски рафинерии, удари по поредна руска жп гара. Пожар в рафинерия в САЩ (ВИДЕО)

И в началото на поредната двойка почивни дни в най-летния месец - август, войната на дронове между Украйна и Русия не стигна до почивка. Отново бяха разменени взаимни удари, макар че мащабът изглежда не е от най-големите, на които светът е ставал свидетел във войната, подпалена от руския диктатор Владимир Путин.

От украинска страна въздушна атака пак е имало срещу обект на руската жп инфраструктура. И пак става въпрос за Волгоградска област - видеокадри от мястото на събитието показват пожар. Атакувана е жп гара в град Петров Вал:

Че е имало атака признава и губернаторът на Волгоградска област Андрей Бочаров в официалния си канал в Телеграм. Той я описва като масирана - казва, че са пострадали трима души, един от тях дете, но няма опасност за живота им. Бочаров не признава директен удар по руска жп инфраструктура.

По-рано, преди да стане ясно, че има атака срещу жп гарата, имаше данни в Телеграм за взривове и в Краснодарския край - в селищата Илски и Афипски - Краснодарския край, където има руски петролни рафинерии. Информацията за експлозиите изнесе прокремълския Телеграм канал Shot.

Междувременно, в Украйна също стана поредната руска въздушна атака. Според данните поне засега обаче тя не е толкова мащабна, колкото беше преди 2 дни - тогава беше третата най-голяма, отприщена от Русия срещу Украйна от началото на войната. Основна цел е град Краматорск - един от последните два големи града, които Украйна контролира в Донецка област. По данни на местни жители и местните власти снощи там е имало поне 30 взрива.

Пожар на рафинерия и в САЩ

Същевременно и в САЩ имаше серия взривове в петролна рафинерия - Smitty's Supply, която произвежда масла и смазочни материали в щата Луизиана. Пламъците бързо се разпространили в десетки резервоари. Властите са разпоредили на жителите на най-близкия град Роузланд, който се намира на около 2 км от мястото на аварията, да се евакуират незабавно.

