Огромен гаф на Световното първенство по художествена гимнастика помрачи радостта на абсолютната шампионка (ВИДЕО)

Едно от най-важните събития на 41-ото Световно първенство по художествена гимнастика, което се провежда в Рио де Жанейро, Бразилия, бе белязано от огромен скандал. В края на състезателния ден се проведе церемонията по връчването на медалите от многобоя в индивидуалната надпревара. Олимпийската шампионка от Париж 2024 Даря Варфоломеев се окичи със златен медал. На второто стъпало от почетната стълбичка се качи родната грация Стилияна Николова, а третото място бе за италианката София Рафаели.

Объркаха химна на Германия с този на Грузия

Радостта на Варфоломеев, когато стъпи на най-високото стъпало, бе бързо потушена от последвал гаф от страна на организаторите. По традиция при награждаването следва да се чуе националния химн на родината на шампионката. Диктаторът в залата призова да се изслуша химна на Германия, но вместо това зазвуча този на Грузия. Самата Варфоломеев веднага осъзна грешката и реагира с гримаса. Химнът на Германия така и не прозвуча в телевизионното предаване.

"Не съм очаквала подобно нещо!"

След това световната шампионка застана пред медиите, за да изрази емоциите си след тази неловка ситуация: "За съжаление понякога се случва да пускат грешен химн. Но не съм очаквала това да се случи на световно първенство! Чудех се какво да правя. Трябваше ли да изпея собствения си химн? Но всичко е наред! Просто гледаме напред. Така или иначе нищо не може да се промени."

Варфоломеев грабна световната титла след отлично изиграване на всичките си съчетания, от които събра общ сбор от 121.900 точки (30.100, 29.850, 31.950, 30.000). Българката Стилияна Николова остана на 2.600 точки на втората позиция. Те представи невероятно четирите си композиции, но допусна грешка в последните секунди на изиграването си с обръч. Родната грация натрупа актив от 119.300 точки (28.700 на обръч, 29.800 на топка, 30.650 на бухалки и 30.150 на лента). По този начин тя направи нещо невиждано в българската художествена гимнастика от 2001 година.

2025 Rhythmic Gymnastics World Championships All Around Medal Ceremony.



They played the wrong anthem. That was the anthem of Georgia not Germany pic.twitter.com/gotwv8YHJV — Katherine Keirns (@kmkeirns) August 23, 2025