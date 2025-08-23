Заслужава ли Тръмп нобелова награда за мир и сложил ли е край на седем войни: Анализ

Усилията на президента на САЩ Доналд Тръмп да сложи край на войната в Украйна, отново предизвикаха желанието му да получи Нобелова награда за мир. Когато се срещна с украинския държавен глава Володимир Зеленски и други европейски лидери в Белия дом на 18 август, той заяви: „Сложих край на шест войни“, като на следващия ден Тръмп се похвали пред репортери, че всъщност е разрешил седем.

Кои седем войни твърди Тръмп, че е сложил край?

След твърденията му за „край на седем войни“ по време на преговорите за Украйна във Вашингтон, Белият дом публикува списъка с конфликти, за които президентът говори - шест по време на втория му мандат и един по време на първия мандат.

Армения и Азербайджан

Двете държави са в конфликт от близо 40 години заради спорния статут на Нагорни Карабах. Съвсем наскоро, през септември 2023 г. избухнаха сериозни боеве, когато Азербайджан анексира района, който е дом на етнически арменци от предсъветското време. Но на 8 август тази година в Белия дом беше обявено мирно споразумение между двете страни, в резултат на което и двамата лидери номинираха Тръмп за Нобелова награда.

Тайланд и Камбоджа

Напрежението за земя по общата 800-километрова граница между Тайланд и Камбоджа продължава повече от век, което води до спорадични избухвания на боеве. На 24 юли, след като тайландски власти заявиха, че камбоджански войски са открили огън по една от военните им бази по границата, насилието избухна отново, оставяйки 35 души мъртви и стотици хиляди разселени в рамките на четири дни. Два дни по-късно Тръмп публикува в Truth Social: „Обаждам се на изпълняващия длъжността министър-председател на Тайланд точно сега, за да поискам прекратяване на огъня и край на войната, която в момента бушува.“

Руанда и Демократична република Конго

Дългогодишното напрежение между двете африкански държави се разпали отново в началото на 2025 г., когато група от подкрепяни от руандското правителство бунтовници, M23, завзеха богат на минерали район в източна Демократична република Конго (ДРК) Руанда, която граничи с контролирания от M23 регион на ДРК, е обвинена в подкрепа на групировката, но отрича обвиненията. След месеци на боеве, през юни външните министри на страните пътуваха до Белия дом, за да подпишат споразумение, обещаващо спазване на предишно споразумение за прекратяване на огъня от 2024 г. След това Тръмп си приписа заслугата за създаването на мир в „една от най-лошите войни, които някой някога е виждал“.

Израел и Иран

САЩ бомбардираха три от ядрените обекти на Иран след избухването на война между Ислямската република и Израел на 13 юни. Израелският премиер Бенямин Нетаняху похвали САЩ, но върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей заяви, че американските удари „не са постигнали нищо“ и заяви, че Иран е излязъл победител.

Индия и Пакистан

Индия и Пакистан водят спор за статута на хималайския граничен регион Кашмир след разделянето им през 1947 г. Напрежението отново се изостри в продължение на четири дни през май след атака в контролирания от Индия Кашмир. Въпреки че пакистанските власти в крайна сметка номинираха Тръмп за Нобелова награда, Индия категорично отрече всякакво участие на САЩ и че преговорите са се провели „директно между Индия и Пакистан“.

Египет и Етиопия

През последните 12 години Етиопия и Египет водят спор относно язовир „Голямото етиопско възраждане“ (GERD) на река Нил, който започна да функционира през 2022 г. Язовирът е изключително важен за Етиопия, но Египет твърди, че той компрометира достъпа ѝ до вода от Нил. Преговорите по въпроса се провалиха в края на юни и не беше постигнато споразумение. Скоро след това публикува в социалните медии следното: „Ако бях Египет, щях да искам водата в Нил“, преди да заяви, че САЩ скоро ще разрешат спора. След това той заяви, че САЩ частично са финансирали язовира, но Белият дом не успя да разшири твърденията си.

Сърбия и Косово

Косово обяви независимост от Сърбия през 2008 г. след години на напрежение след Балканските войни през 90-те години на миналия век. Деветдесет и две държави признават независимостта на Косово, но сръбското правителство все още не признава суверенитета му и през юни тази година напрежението отново избухна. Президентът на Косово Вьоса Османи заяви, че има „надеждна информация“, че Тръмп се е намесил, за да предотврати схватка, но не даде никакви допълнителни подробности. Когато това беше представено на Белия дом, екипът на Тръмп се позова само на споразумението, подписано в Белия дом по време на първия му мандат през септември 2020 г., когато Щатите се ангажираха с икономическа нормализация.

Може ли Тръмп наистина да спечели Нобелова награда?

Доналд Тръмп е номиниран за Нобелова награда за мир повече от 10 пъти - от Бенямин Нетаняху на Израел, от премиера на Камбоджа Хун Мане, от украински политик, както и от законодатели от САЩ, Швеция и Норвегия. Тръмп ясно заяви, че не би искал нищо повече от това да спечели Нобеловата награда за мир. Само че наградата ще бъде ли музика за ушите му и ще донесе ли благоразположението за мир в света?

Източник: Sky news