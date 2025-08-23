Войната в Украйна:

За Деня на независимостта: Защитници на "Азовстал" изпекоха огромна торта във формата на Украйна

23 август 2025, 14:20 часа 205 прочитания 0 коментара
За Деня на независимостта: Защитници на "Азовстал" изпекоха огромна торта във формата на Украйна

Украинските бойци, защитавали Мариупол през 2022 г., и техните близки изпекоха гигантска торта във формата на Украйна по случай утрешния национален празник на страната - Деня на независимостт. Парче от нея ще бъде разиграно на търг, като средствата от него ще бъдат използвани за подкрепа на Въоръжените сили на Украйна. 

Всички участници в инициативата бяха обединени от проекта "Сърцето на Азовстал" на предприемача Ринат Ахметов, който според Forbes е най-богатият човек в Украйна със състояние, оценено на 7,9 милиарда долара. До пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна Ахметов бе собственик на металургичния комбинат "Азовстал" в покрайнините на Мариупол, който се превърна в последната крепост на защитниците на града - там те в продължение на месеци удържаха руските атаки.  "

"Всички сме обединени от подвига на град Мариупол, подвига на нашите защитници, мъже и жени, които защитаваха града в продължение на 86 дни. Още говорим за това и помним. Не позволяваме на обществото да забрави каква важна роля изигра това в защитата на нашата страна", каза Ксения Сухова, директор на неправителствената организация "Сърцето на Азовстал", цитирана на сайта на проекта.

Още: Разплата: Взривиха руски военни, убивали цивилни в Буча (ВИДЕО)

В инициативата участваха и семействата на загиналите и пленените, както и завърналите се от плен, които отбелязаха, че подобни събития за тях са начин да се подкрепят взаимно и своеобразна терапия, както казва един от тях - Юрий Меркотан, прекарал 623 дни в руски плен.

Още: Путин систематично разбива илюзиите на Тръмп за Украйна, на фронта Русия зацикля (ОБЗОР - ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Мариупол война Украйна Азовстал
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес