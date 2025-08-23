"Майстор" с опит в елита на Германия пристига в тим от Първа лига

Още един "майстор" пристига в Бистрица. Ръководството на ЦСКА 1948 осъществи пореден силен трансфер това лято. До този момент "червените" се подсилиха с носител на трофея в Лига Европа, двама боливийски национали, най-добрите крайни защитници в Черна гора и "бялата пантера". Сега тимът ще привлече германския централен защитник Андре Хофман. Това съобщи финансовият благодетел на клуба Цветомир Найденов, който обича да оповестява входящите трансфери като винаги слага думата "майстор".

"Майстор" от Германия каза в Бистрица

Германският бранител пристига в Бистрица директно от Фортуна Дюселдорф. Той прекара 8 години в клуба и беше капитан на отбора, но договорът му изтече в края на миналия сезон и не беше подновен. 32-годишният Хофман е играл още за отборите на Дуисбург и Хановер, като има 89 мача в елита на Германия, както и 170 двубоя във Втора Бундеслига.

Хофман бе определен като "опитния майстор" от Цветомир Найденов, който оповести трансфера в социалните мрежи. В началото на седмицата спонсорът на "червените" обяви и привличането и на грузинския национал Лаша Двали. Другите нови попълнения в Бистрица включват Димитър Шейтанов, Алмами Туре, Драган Гривич, Огнен Гашевич, Хуанми, Хосе Мартинес и Диего Медина. Освен входящи, "червените" осъществиха и някои силни изходящи трансфера. Пример за това е преминаването на Теодор Иванов в ЦСКА. По последна информация се готви още една сделка по оста Цветомив Найденов - Валтер Папазки.