"Грузия гласува за ЕС": Хиляди отново на протест в Тбилиси (ВИДЕО)

Хиляди хора излязоха на проевропейски протест в Грузия тази вечер, за да осъдят резултатите от изборите на 26 октомври, които според тях са били опорочени от измами, организирани от управляващата партия "Грузинска мечта", предаде Франс прес.

Rally against parliamentary election results takes place in Tbilisi



Protesters march from Station Square to parliament building and block Rustaveli Avenue; opposition leaders to present action plan at rally - Paper Kartuli.



More than four thousand people joined the march, law… pic.twitter.com/SiQgIcRX5l