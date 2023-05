Хиляди се събраха в Молдова на шествие в подкрепа на влизането в ЕС (ВИДЕО)

Президентът Мая Санду призова за организиране на събитието през април. Днес в Кишинев пристигна и председателят на Европейския парламент Роберта Мецола.

The head of the European Parliament, Roberta #Metsola, arrived today at a rally in #Chisinau. pic.twitter.com/EfDiD6GGdg