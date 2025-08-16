Безпокойство в Гърция: Гори сметище (ВИДЕО)

Пожар избухна в петък следобед на общинското депо на Наксос, съобщи гръцкото издание Kathimerini. На място са пристигнали пожарникари, водовози от общината и доброволни екипи на Гражданска защита. Общинска техника е била използвана за изсипване на пръст върху пламъците, за да се ограничи огънят и да се предотвратят пожари, според местния източник Cyclades24.

Властите обявиха, че пожарът е ограничен до ограничен район, но силните ветрове породиха опасения за възможно разпространение. ОЩЕ: Голям пожар пламна на един от ръкавите на Халкидики (ВИДЕО, СНИМКИ)

Последните горски пожари в Гърция

Гърция поредно лято се бори с горските пожари. Само преди ден пожарите в Гърция и по-конкретно в Патра и на остров Хиос се разрастваха. В Кефалоня огънят е частично овладян. Бедствено положение беше обявено на остров Закинтос и няколко района от Превеза. Огънят достигна до крайните квартали на град Патра. Евакуират хората. Кметът направи изявление, че е поскал повече пожарни от правителството е не са изпратени. Евакуираха пациентите от една от болниците в града, след като огънят доближи сградата. Ето защо съседката ни поиска помощ от Европа за справяне с пламъците. ОЩЕ: Заради пожарите: Гърция поиска помощ от Европа