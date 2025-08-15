Зеленски: В деня на преговорите руснаците убиват, всичко зависи от силата на Америка (ВИДЕО)

Когато американският президент Доналд Тръмп кацна в Анкъридж (щата Аляска) на 15 август, за да се срещне с руския диктатор Владимир Путин по повод войната в Украйна, украинският лидер Володимир Зеленски припомни какво се случва в страната му. Той разкритикува продължаващите руски удари като знак, че Москва не е готова да сложи край на войната. Зеленски публикува видеообръщение в социалните мрежи час преди високопрофилната среща на върха между Тръмп и Путин в американската военна база "Елмендорф-Ричардсън", в което обърна внимание на удара на руснаците в Суми: Русия запали огромен пожар в Суми (ВИДЕО).

On the day of negotiations, the Russians are killing as well. And that speaks volumes. Recently, weʼve discussed with the U.S. and Europeans what can truly work. Everyone needs a just end to the war. Ukraine is ready to work as productively as possible to bring the war to an end,… pic.twitter.com/tmN8F4jDzl — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 15, 2025

Зеленски за руснаците, които убиват, и за силата на Америка

"В деня на преговорите руснаците също убиват. И това говори много. Наскоро обсъдихме със САЩ и европейците какво наистина може да проработи. Всички се нуждаят от справедливо прекратяване на войната. Украйна е готова да работи възможно най-продуктивно, за да сложи край на войната, и разчитаме на силна позиция от страна на Америка. Всичко ще зависи от това – руснаците отчитат силата на Америка. Не се заблуждавайте – силата", заяви Зеленски.

"Продължаваме да координираме действията си с нашите партньори в Европа. Часовата разлика с Аляска е единадесет часа, така че утре ще започне рано за всички в Европа. Подготвяме се за предстоящите дискусии", посочи още той.

"Русия трябва да сложи край на войната, която сама започна и която се проточва от години. Убийствата трябва да спрат. Необходима е среща на лидерите – най-малко на Украйна, Америка и руската страна – и именно в такъв формат са възможни ефективни решения", смята Володимир Зеленски.

Снимка: Getty Images

"Необходими са гаранции за сигурност. Необходим е траен мир", написа той в X. "Всички знаят основните цели. Искам да благодаря на всички, които помагат за постигането на реални резултати".

Тръмп заяви преди срещата си с Путин, че събитието е първа стъпка към "по-важна", втора среща, на която трябва да присъства и Зеленски. Той поясни, че целта му е да накара Путин да сключи примирие в Украйна, иначе ще има "много тежки последствия", каза републиканецът. Тръмп обаче не посочи какви ще са последиците за Русия.

