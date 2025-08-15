Срещата Тръмп-Путин:

"Спартански условия": Къде са настанени руските журналисти в Аляска? (ВИДЕО)

Руските журналисти и членове на делегацията, изпратена до Аляска по време на срещата на върха между Владимир Путин и Доналд Тръмп, са настанени в кампуса на Университета на Аляска. Там те спят на походни легла, предоставени от Червения кръст

Поради наложените санкции руските медии не могат да ползват роуминг в САЩ, което практически им блокира директна телефонна комуникация. Единствената възможна опция за разговори остава Wi‑Fi, но тя се оказва недостатъчна. В Русия междувременно от тази седмица са ограничени и най-популярните международни месинджъри като Telegram и WhatsApp. Още: Езикът на тялото: Без да е казал и дума в Аляска, щастливият Путин спечели (ВИДЕО)

Комуникацията в Русия

Тази комбинация от липса на мобилна връзка и ограниченията върху месинджърите в Русия по същество затваря комуникационния канал за журналистите. Те са принудени да разчитат на агенции и спорадичен онлайн достъп, за да предават репортажи и информация за случващото се на място. Още: Провал в Аляска, означава санкции срещу "Лукойл" и "Роснефт"

Москва отдавна се опитва да изгради "дигитален суверенитет", насърчававайки услуги, които са разработени на нейна територия. Стремежът ѝ да замени чуждестранните платформи се засили още повече, след като някои западни компании се оттеглиха от руския пазар заради войната в Украйна.

Ивайло Анев
Ивайло Анев Отговорен редактор
