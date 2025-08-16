Тръмп вярва, че Китай няма да нахлуе в Тайван

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в петък (15 август), че китайският президент Си Дзинпин го е уверил, че Китай няма да нахлуе в Тайван, докато Тръмп е на поста си. Тръмп направи коментарите в интервю за Fox News, преди разговорите с руския президент Владимир Путин относно нахлуването на Москва в Украйна. "Ще ви кажа, знаете ли, имате много подобно нещо с президента Си на Китай и Тайван, но не вярвам, че има начин това да се случи, докато аз съм тук. Ще видим, каза Тръмп. Той ми каза: "Никога няма да го направя, докато ти си президент." Президентът Си ми каза това и аз казах: "Е, оценявам това", но той също каза: "Но аз съм много търпелив и Китай е много търпелив."", каза Тръмп.

"Аз съм много търпелив, но и Китай е много търпелив"

Китайското посолство във Вашингтон не отговори веднага на искане за коментар. Тръмп и Си проведоха първия си потвърден разговор от втория президентски мандат на Тръмп през юни. През април Тръмп също заяви, че Си му се е обадил, но не уточни кога се е състоял този разговор.

Китай разглежда Тайван като своя територия и обеща да се "обедини отново" с демократичния и отделно управляван остров, дори със сила, ако е необходимо. Тайван категорично възразява срещу претенциите на Китай за суверенитет.

Въпреки че Вашингтон е основният доставчик на оръжие и международен поддръжник на Тайван, САЩ - както повечето страни - нямат официални дипломатически отношения с острова.

