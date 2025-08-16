Срещата Тръмп-Путин:

"Военно престъпления и геноцид": Мелания Тръмп пита Путин за отвлечените деца от Украйна

Съпругата на американския президент Доналд Тръмп – Мелания, в писмо до руския президент Владимир Путин повдигна въпроса за тежкото положение на деца в Украйна и Русия, предаде Ройтерс. Тръмп е предал лично писмото на Путин по време на срещата им в Аляска, съобщиха представители на Белия дом пред Ройтерс. Родената в Словения Мелания Тръмп не придружи съпруга си в Аляска. Още: Срещата в Аляска: Путин не обяви примирие в Украйна, Тръмп си тръгва без сделка (ВИДЕО)

Военно престъпление и геноцид

Още: "Ще спрете ли да убивате цивилни?": Жестът на Путин при въпрос в Аляска (ВИДЕО)

Служителите на Белия дом не разкриха подробности от съдържанието на писмото, но посочиха, че в него се споменава за отвличането на деца по време на войната в Украйна. Извеждането на украински деца от руските сили е много чувствителен въпрос в Украйна, отбелязва Ройтерс.

Още: Езикът на тялото: Без да е казал и дума в Аляска, щастливият Путин спечели (ВИДЕО)

Киев нарече отвличането на хиляди деца в Русия или в окупираните от руските сили територии без съгласието на родителите или настойниците им – военно престъпление, което отговаря на дефиницията на ООН за геноцид. По-рано Москва заяви, че по този начин предпазва уязвимите деца от военната зона.

Върховният комисариат по правата на човека на ООН заяви, че Русия е причинила страдание на милиони украински деца и е нарушила техните права от началото на пълномащабната инвазия в Украйна през 2022 г.

Още: "Лично ще го предложа за Нобелова награда за мир, ако..": Хилъри Клинтън смъмри Тръмп

Антон Иванов
