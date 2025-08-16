Срещата в Аляска: Путин не обяви примирие в Украйна, Тръмп си тръгва без сделка (ВИДЕО)

"Проправяне на път към мир" - за това заговори руският диктатор Владимир Путин по време на срещата си с американския президент Доналд Тръмп, но намекна, че няма да се откаже от максималистичните си цели в Украйна. Републиканецът, от своя страна, сподели, че е постигнат "прогрес", но че няма "сделка" - вероятно за примирие в Украйна. Тези празни на пръв поглед думи белязаха пресконференцията в ранните часове на 16 август (българско време) в американската военна база "Елмендорф-Ричардсън" в Анкъридж, Аляска. Изминаха седем години, откакто Путин се появи заедно с американски президент, за да отговаря на въпроси - на срещата в Хелзинки през 2018 г. Сега обаче това не се случи, защото имаше само изявления на лидерите.

Путин заговори за "проправяне на път към мира"

Путин започна пресконференцията, като заяви, че са се провели „конструктивни“ и „взаимно уважителни“ дискусии. Диктаторът заговори как Русия и САЩ били близки съседи – само Беринговият проток делял Аляска от Руската федерация. В щата имало над 700 географски имена с руски произход, това било и ключов за историята на Втората световна война регион, продължи издирваният от съда в Хага лидер. Той каза, че наблизо са погребани съветски пилоти, участвали във войната. Путин, с исторически препратки, опита да сравни миналото с настоящето, говори и как Аляска е била руска територия, преди да бъде продадена на САЩ.

Снимка: Getty Images

Той отбеляза, че 4 години не е имало среща на върха между Русия и САЩ, а това събитие сега било "отдавна закъсняло". Каза, че двустранните отношения са „спаднали до най-ниската точка от времето на Студената война“. Време е "да се премине от конфронтация към диалог", смята Путин.

„Аз и президентът Тръмп имаме добри контакти, говорили сме няколко пъти по телефона, специалният пратеник Уиткоф пътува до Русия няколко пъти. Знаем много добре, че един от основните въпроси беше ситуацията в Украйна", отчете диктаторът.

Путин заяви, че са постигнали споразумение за „проправяне на пътя към мира в Украйна“, без да посочи какво точно представлява това споразумение. „Това, което се случва, е трагедия за нас. Трябва да елиминираме всички първопричини за тази война, преди да може да бъде постигнато пълно мирно споразумение", заяви диктаторът. Под "първопричини" Кремъл разбира разширяването на НАТО на изток и предполагаемото унищожаване на всичко руско от страна на украинското правителство, включително на езика, културата, медиите и православието - фалшив претекст, под който Путин води агресивна война в Украйна вече над 3 години. По този начин диктаторът намекна, че няма да отстъпи от максималистичните си цели в Украйна, а именно руски контрол над Донецка, Луганска, Херсонска, Запорожка област и анексирания Крим, Украйна да не се присъединява към НАТО, да има ограничена като численост армия, да не бъде подкрепяна с оръжия от Запада и т.н.

Снимка: Getty Images

Сигурността на Украйна също трябва да бъде взета под внимание – "това се съгласихме с президента Тръмп", каза още Путин, като заговори и за сигурност в Европа. Путин каза, че се надява украинците и европейците да решат да „не пречат“ на мирния процес.

„Искам да благодаря на Тръмп за доброжелателния тон“, допълни той и добави, че „и двете страни трябва да бъдат ориентирани към резултати“. „Тръмп явно се интересува от просперитета на своята нация. Но разбира, че Русия има свои национални интереси“, каза още той.

Владимир Путин направи публичен подарък на Тръмп - по време на пресконференцията той заяви, че може да потвърди, че нямало да нападне Украйна, ако Тръмп бил президент през 2022 г. Това е нещо, което Тръмп е твърдял многократно.

Путин посочи също така, че днешната среща щяла да е основа не само на "разрешаването на украинския въпрос", но и на бъдещи бизнес отношения между Русия и САЩ. Той каза, че Русия била искрено заинтересована от прекратяването на конфликта в Украйна, което не се вижда при руските атаки с ракети и дронове, убиващи ден и нощ украински граждани. Русия иска уреждането на войната в Украйна да бъде дългосрочно, стана ясно още от думите на Путин. Той продължи да нарича украинците "братска" нация, намеквайки за пореден път, че за него няма разлика между украинци и руснаци и че Украйна може оправдано да е руска територия.

Тръмп: "Още няма сделка"

"Имахме много продуктивна среща", каза Тръмп. "Все още не сме стигнали дотам, но имаме известен напредък. Няма сделка, докато не се стигне до сделка".

"Ще се обадя на НАТО, ще се обадя на президента Зеленски и ще им разкажа за днешната среща", допълни републиканецът.

Американският президент каза, че е направен „голям прогрес“. Имаме „фанстастични взаимоотношения с Владимир“, допълни той без никакви подробности. „Накратко – ще започна няколко телефонни разговора, но имахме много продуктивна среща, разбрахме се по много точки (за Украйна - бел. ред.), остават и други, включително една значителна", посочи той, но не каза за какво става въпрос.

"Искам да благодаря на президента Путин и на целия негов екип. Някои от тях са също толкова известни, колкото шефа – виждам ги по вестниците", продължи с хумор Тръмп.

Снимка: Getty Images

„Ще говорим отново с вас, надявам се и да се видим съвсем скоро отново", обърна се Тръмп към Путин.

„Следващият път – в Москва“, отвърна му Путин на английски език, а Тръмп явно не изключи този вариант, защото нарече предложението "интересно".

«Next time in Moscow»



Putin invited Trump to the Russian capital, but the American leader gave no direct answer. pic.twitter.com/quWEGffbGv — NEXTA (@nexta_tv) August 15, 2025

В крайна сметка журналистите не получиха възможност да задават въпроси, а двамата лидери напуснаха залата за пресконференции.

This was the first time in a long time that Trump did not take any questions from the press. pic.twitter.com/dPy2akWANT — Clash Report (@clashreport) August 15, 2025

Остава въпросът какво ще се случи със санкциите срещу Русия и нейните търговски партньори, щом Путин не се съгласи на прекратяване на огъня в Украйна - нещо, с което Тръмп заплашваше преди срещата.

Тръмп посрещна Путин с усмивки и аплодисменти

Около 22:30 ч. българско време на 15 август Доналд Тръмп посрещна Владимир Путин в Анкъридж, като американските домакини бяха опънали червен килим за издирвания от Международния наказателен съд руски диктатор. Двамата се поздравиха с усмивки на лица - ярък контраст от посрещането на Володимир Зеленски в Белия дом през февруари тази година.

This is the first meeting between the U.S. and Russian presidents since 2021



After the meeting at the airport in Alaska, they got into the American leader's car together.



The last time Putin was in the U.S. was 10 years ago. pic.twitter.com/FQEV5RrRWZ — NEXTA (@nexta_tv) August 15, 2025

След това Тръмп и Путин влязоха в лимузината на американския държавен глава и се отправиха към вътрешността на военната база "Елмендорф-Ричардсън". Там седната пред паната със слогана на срещата - "В преследване на мир".

“Look Vladimir, they still believe we are here to talk about peace.” pic.twitter.com/ui8o7udsHi — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 15, 2025

Нито Тръмп, нито Путин отговориха на въпроси на журналисти преди срещата, а такива имаше, включително някои неудобни за руския диктатор: "Ще спрете ли да убивате цивилни?": Жестът на Путин при въпрос в Аляска (ВИДЕО).

"President Putin, will you stop killing civilians in Ukraine?"



Putin: 🤷 pic.twitter.com/oVo93NpZLq — NEXTA (@nexta_tv) August 15, 2025

Срещата започна около 23 ч. във формат "три на три" - Тръмп, държавният секретар Марко Рубио и пратеникът за Близкия изток (превърнал се в пратеник за Русия и Украйна) Стив Уиткоф от американска страна, както и Путин, външният министър Сергей Лавров и съветникът на руския лидер по външната политика Юрий Ушаков. Тази среща приключи след около 2 часа и половина.

The grimacing of Putin under a barrage of questions, in the room where a meeting with Trump is currently taking place. pic.twitter.com/W80S3t7oBZ — WarTranslated (@wartranslated) August 15, 2025

Преди събитието Тръмп каза, че целта му е да накара Путин да спре огъня в Украйна. Той посочи, че няма да подписва никакви сделки и че няма да решава с диктатора териториални въпроси. Каза, че по-важна ще е втора и по-широка среща, на която трябва да присъстват и Путин, и украинския лидер Володимир Зеленски. Републиканецът предупреди, че за Русия ще последват "много тежки последствия", ако Путин не се съгласи на примирие, но не уточни какви ще са те: От "тежки последствия" до "не мога да го убедя": Готов ли е Тръмп за срещата с Путин, който го обработва с исторически трикове? (ОБЗОР- ВИДЕО).