Хора на Пригожин пребиха руски командир, руснаците говорят за спряна голяма украинска атака (ВИДЕО)

Арест, разпит, счупен нос – това е резултатът от действия на наемниците на руския олигарх Евгений Пригожин срещу командир на подразделение на редовната руска армия.

За какво става въпрос – в социалните мрежи се появиха видеокадри на подполковник Роман Веневитин, командир на 72-ра бригада на руската армия. Той е с хематом в основата на носа, а във видеото се признава за виновен, че е стрелял по автомобил на ЧВК Вагнер в пияно състояние. А на въпрос защо го е направил, отговорът е – защото мрази ЧВК Вагнер. Попитан защо ги мрази, отговорът е още по-странен – не знаел. Отделно Ведевитин говори и как с негови подчинени разоръжили група на ЧВК Вагнер. Предвид обаче състоянието на Веневитин, което се вижда на видеото, всеки може да си зададе въпроса колко истина има в думите му и колко принуда: Пригожин се оплака: Пияни руски военни откриха огън по ЧВК "Вагнер" при Бахмут

PMC Wagner detained and interrogated no other but the commander of the 72nd Brigade, Roman Venevitin. Wagner and the 72nd Brigade shared positions in Bakhmut.



They detained the man, beat him, broke his nose, and forced to record a video admitting to firing at a car of PMC… pic.twitter.com/BY3PhEV60q — Dmitri (@wartranslated) June 4, 2023

На този фон руското военно министерство реши да съобщи в Телеграм, че отблъснало голяма украинска атака с две механизирани бригади в Запорожието. Според руските твърдения, които отдавна са поставяни под съмнение, били унищожени 16 украински танка, 21 БТР-а и 3 бронирани машини на пехотата. Публикувани са и видеокадри от случилото се, но от тях категорично не може да се вади заключение за толкова големи загуби накуп, няма и никакво указание къде точно се е случило всичко. От украинска страна официално няма нито една дума за тази атака, но от руски източници в Телеграм има информация за две превзети от украинците населени места - Новдаривка и Нескучне:

За сметка на руските твърдения, има геолокализирани кадри, подсказващи ограничени украински тактически успехи в западната част на Донецка област и източната част Запорожка област на 4 юни. Механизираните украински сили са осъществили ограничен напредък североизточно от Ривнопол, посочва в дневния си анализ ISW - американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната.

GeoConfirmed UKR.



"The first shots from the scene of the Ukrainian attack on the Zaporozhye direction. Russian drone detected several American M1224 MaxxProo and HMMWV M1151A1 armored vehicles, and others...



47.799223, 36.719477



Source: https://t.co/B5uGEKAxqC pic.twitter.com/Hc5zuBX8T0 — GeoConfirmed (@GeoConfirmed) June 4, 2023

(КАРТА) За сметка на руските твърдения за украинска атака в Запорожието, в сутрешната сводка на украинския генщаб се говори за неуспешна руска атака в граничен район на Харковска област. За това руското военно министерство не обелва и дума – руснаците имат доста проблеми в Белгород: Русия не може да се справи с легиона доброволци в Белгород, губернаторът се съгласи да се срещне с тях. По украински данни, по целия фронт в Украйна е имало 29 пехотни сблъсъка за изминалото денонощие, тоест след кулминацията при Бахмут продължава да се наблюдава своеобразно затишие на бойните действия. Най-ожесточени са бойните действия в Маринка, на 27 километра югозападно от Авдеевка (КАРТА).

Същевременно Пригожин коментира в Телеграм данни как украинската армия е успяла да установи постове в югозападните предградия на Бахмут. Той признава, че не знае дали това е вярно, но ако е, то следва руската армия да вземе мерки. Украинската актуална информация за района е за отбити руски пехотни атаки по посока на Ивановско (5-6 километра югозапад-запад от Бахмут) и Била Хора (Бяла гора), на 12 километра югозападно от Бахмут. През почивните дни руският олиграх отново открито се подигра на редовната руска армия, като каза, че оставя двама войници от ЧВК Вагнер (Бибер и Долик) в Бахмут, които ще помогнат на редовната руска армия и ще спрат очаквана атака от над 70 000 украински войници: