Италия: Необходими са нови санкции срещу Русия, за да бъде притисната да преговаря

Необходими са санкции, за да се окаже натиск върху руския президент Владимир Путин с цел да седне на масата за преговори и да сложи край на конфликта в Украйна. Това заяви италианският външен министър Антонио Таяни пред Сената. САЩ и ЕС се опитват да координират усилията си, като председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обяви, че блокът обмисля по-бързо намаляване на зависимостта от руските изкопаеми горива, докато подготвя нови санкции.

„Необходимо е да се засили натискът върху Путин, за да го доведем до преговорната маса. Трябва да направим това, като използваме всички налични инструменти, за да затрудним финансирането на неговата военна машина. Това включва нови санкции. Работим в Брюксел, за да достигнем 19-и пакет санкции възможно най-скоро, който ще има съществено въздействие върху финансовите потоци“, каза Таяни, който е и вицепремиер на Джорджа Мелони, силно подкрепяща усилията на ЕС за помощ на Киев срещу руската инвазия.

Очаква се ЕС да закупи около 13% от своя газ от Русия тази година, но в момента се водят преговори за законодателни предложения за прекратяване на вноса на руски петрол и газ до 1 януари 2028 г. Напрежението между Русия и Запада се увеличи, след като на 10 септември Полша обяви, че е свалила руски дронове в своето въздушно пространство с подкрепата на изтребители от НАТО.

Таяни повтори италианското предложение за разширяване на чадъра на колективна отбрана на НАТО за Украйна, без да се предоставя пълно членство в алианса, като начин за осигуряване на гаранции за сигурност в случай на мирно споразумение. „Отправната точка е дефиницията на клауза за колективна сигурност, която да позволи на Украйна да се възползва от подкрепата на всички свои партньори, включително Съединените щати, в случай че бъде отново нападната“, каза италианският топ дипломат.