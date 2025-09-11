Войната в Украйна:

Дроновете над Полша: Престъпниците в Кремъл ликуват, а Доналд Туск плува в розови облаци

11 септември 2025, 20:28 часа 563 прочитания 0 коментара
Стана ясно кой на тази планета има най-големите и дебели розови очила. Щастливият им собственик е г-н Доналд Туск, министър-председателят на Полша. След проникването на руските дронове в полското въздушно пространство той заяви пред света и своите сънародници, че "няма причина за паника, животът ще си продължи както обикновено". Това написа руският опозиционер и бивш депутат от Държавната дума Александър Невзоров в телеграм канала си.

Изявлението на полския премиер Невзоров определя като невероятна наивност.

"Дори балерините и фризьорите на хамстери днес не могат да се похвалят с такава сладка наивност", пише той.

"Векторът на събитията е тъжен и ясен. Всичко, което се случи тази вечер (вчера - бел.ред.) в полското небе и на полска земя, разбира се, може да се прикрие като злополучен инцидент, грешка и малък гаф. И сега всъщност всички това правят (почти всички).

Но муцуната на бъдещето се прокрадва през фалша на взаимните успокоения. И тази муцуна е оголена, а от зъбите й капят лигите на новия фашизъм", продължава руският опозиционер.

"Бойните дронове в полското небе не са случайност или "отклонение от курса". Те са естествено и нагло следствие от западното хленчене и от убеждението, че фашизмът ще бъде победен с разговори", добавя той.

И отбелязва, че след тази провокация "престъпниците в Кремъл се смеят и ликуват", радвайки се, че "НАТО се напишка".

Елена Страхилова
