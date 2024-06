Избягалият в Беларус полски съдия почна работа като пропагандист на Лукашенко

От началото на юни Шмидт пише авторска рубрика в агенцията, в която отразява събитията по света и в Украйна от гледна точка на руските наративи. Разказва и колко много обича Лукашенко, пише беларуската опозиционна телевизия NEXTA, цитирайки информация на полската телевизия Polsat.

🤡 Polish ex-judge Tomasz Szmydt, who fled to Belarus, now works as a "journalist" in the state propaganda news agency BelTA



Since the beginning of June, Szmydt has been writing an author's column in the agency, in which he covers events in the world and Ukraine from the point… pic.twitter.com/fWdsrHpanD