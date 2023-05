Изненада: Беларус помилва опозиционния журналист, когото свали от самолет преди 2 г.

Изненадващото помилване идва почти три седмици след като журналистът бе осъден на 8 г. затвор от съда в Минск.

Той бе признат за виновен за публични призиви за завземане на държавната власт, терористични действия, обида на президента, разпространение на умишлено невярна информация за Беларус и други престъпления. Общо Протасевич бе обвинен по 11 члена от Наказателния кодекс на Беларус.

Протасевич бе подложен и на усилен натиск да "признае", че е действал против закона. В крайна сметка той го стори.

"Буквално само подписах всички документи, че съм помилван. Това, разбира се, е страхотна новина", каза днес Протасевич пред репортери в Минск.

Преди две години журналистът, работил за опозиционната местна телевизия NEXTA, бе задържан след принудително отклоняване на пътнически самолет. Той извършваше полет от гръцката столица Атина за литовската - Вилнюс, но на борда се появи сигнал за бомба само за да може да бъде извършено кацане в Минск за арест на Протасевич.

Арестувана в същото време бе и приятелката му София Сапега, която го придружаваше.

