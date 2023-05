Режимът в Беларус осъди сваления от самолет на Ryanair опозиционен журналист

Преди две години журналистът, работил за опозиционната местна телевизия NEXTA, бе задържан след принудително отклоняване на пътнически самолет. Той извършваше полет от гръцката столица Атина за литовската - Вилнюс, но на борда се появи сигнал за бомба само за да може да бъде извършено кацане в Минск за арест на Протасевич.

Арестувана в същото време бе и приятелката му София Сапега, която го придружаваше.

След това Роман Протасевич бе съден от режима на диктатора Александър Лукашенко за редица предполагаеми престъпления, включително "заговор за завземане на властта" в Беларус. Бе признат за виновен от Минския областен съд и за престъпления, свързани с работата му като редактор в опозиционната медия NEXTA.

Броят на тези престъпления е най-малко 1586, пише БелТа. Обвиненията, очевидно изфабрикувани от властите в Минск, включват още организиране на масови безредици, подготовка на действия, грубо нарушаващи обществения ред, призоваване за санкции срещу Беларус, създаване или ръководене на екстремистка група и др.

Протасевич бе подложен и на усилен натиск да "признае", че е действал против закона. В крайна сметка той го стори.

Още двама души са осъдени, но задочно. Един от тях е основателят на NEXTA Сциапан Пуцила, който получи присъда от 20 години затвор в Беларус. Той се намира в изгнание в Полша.

