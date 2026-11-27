Известни случаи на „ликвидация“ на нежелани за руските власти военнослужещи се отразяват в статистиката за смъртните случаи като бойни загуби, разкри изданието "Важные истории" в свой анализ на база данни на Росстат. Данните станаха достъпни за журналистите, след като Росстат беше хакнат от хакери от групите Silent Crow и Cyberpartisans.

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"Бащата" на буквата Z

В началото на февруари 2023 г. Игор Мангушев, известен още с прякора "Бряг", загина при странни обстоятелства в Стаханов, Луганска област. Преди войната Мангушев работи за "Лигата за безопасен интернет", а също така сформира собствена частна военна компания "E.N.O.T." (която по-късно ще бъде смазана от властите), участва в битки в Донбас, Сирия и Централноафриканската република, организира провокации срещу руската опозиция и помага на Евгений Пригожин с неговата "Фабрика за тролове". Триумфът на работата му като прокремълски политически стратег е идеята да използва буквата Z като основен символ на войната срещу Украйна или поне той твърди, че е създателят на тази марка. След пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна, Мангушев се присъединява към така наречените сили на ЛНР като офицер.

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Странна смърт

Той е най-запомнен не с бойните си мисии, а с речта си на Лимоновските четения в Донецк, държейки истински човешки череп (твърди се, че е на украински войник), в която обещава да "унищожи всеки, който се смята за украинец". В нощта на 4 февруари 2023 г. Мангушев е откаран в болница с огнестрелна рана в главата. Според Z-блогъра Владимир Грубник, Мангушев е прострелян с 9-милиметров пистолет. Мангушев вероятно е бил принуден да коленичи преди екзекуцията: куршумът е влязъл в тила му отгоре под ъгъл от 45 градуса и се е забил в мозъка му. Той умира в болницата няколко дни по-късно.

Z-"военният кореспондент" Роман Сапонков предположи, че убийството на Мангушев е свързано с конфликт с окупационната администрация или командване. Съпругата на Мангушев дори твърди, че е екзекуция.

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Официални документи посочват смъртта на Мангушев като бойна загуба - от експлозия, не от огнестрелна рана. Данните на Росстат за Мангушев посочват причината за смъртта според Международната класификация на болестите като Y36.2 - "военни операции, причиняващи наранявания от други видове експлозии или шрапнели". Освен това, до "експлозия" е посочена "открита рана на главата с неопределено място".

Испанеца

Подобни несъответствия има и в историята около смъртта на 44-годишния Станислав Орлов, с позивна "Испанеца", командир на неонацистката доброволческа 88-ма бригада на футболните ултраси "Еспаньол". В началото дори членовете на семейството му не са знаели за смъртта на Орлов. В началото на декември 2025 г. той просто е спрял да комуникира с тях. Проправителствени медии твърдяха, че Орлов и Z-блогърът Алексей Живов са били задържани за трафик на оръжие. Самият Живов е говорил с журналисти и не е знаел нищо за инцидента. Както вече е ясно от изтекли данни на Росстат, Орлов е бил мъртъв от няколко дни по това време.

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По-късно изданието Astra публикува кадри от видеонаблюдение пред дома на Испанеца в градинския комплекс "Флотски" в Севастопол. На тях се виждат въоръжени мъже, излизащи от превозни средства с регистрационни номера на Министерството на отбраната. Журналистите от изданието Astra също бяха първите, които посочиха странностите в данните на Росстат за смъртта на Орлов.

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Смъртта на Орлов е регистрирана едва 14 дни по-късно. Първоначално причината за смъртта в регистрите за смъртта на Испанеца е посочена като "нараняване, причинено от изстрел от пистолет с неопределено намерение". Този код се използва както за самопрострелялите се, така и за простреляните. Изстрелът е произведен в сърцето. В окончателната версия кодът за основната причина за смъртта на Испанеца е променен на Y36.2 – "военни операции, причиняващи щети от други видове експлозии или шрапнели". Конкретните експлозии, за които се говори, са неизвестни.

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Екзекуции

Руските войници понякога екзекутират собствените си другари, като хвърлят гранати по телата им, за да го представят като бойна загуба (такива инциденти дори са признати в руските съдилища). Известно е, че Орлов е починал у дома си във вилно селище и не е участвал в никакви бойни операции този ден. Според сведенията, погребалната служба на Орлов е проведена в отворен ковчег, което означава, че теорията, че екзекуцията е извършена чрез взривяване на тялото, може да бъде изключена.

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Снимки: Getty Images/Unplash