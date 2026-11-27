След ужасяващите сцени, които се разиграха на "Велодром", от Българския футболен съюз обявиха, че са сезирали УЕФА. По време на срещата между Олимпик Марсилия и Левски от петия кръг на основната фаза на Лига Европа, ултраси на френския гранд организирано атакуваха фенове на "сините", като стигнаха дори до ВИП ложите. От БФС вече обявиха и конкретните искания, които са поставили пред УЕФА, Олимпик Марсилия и Френската футболна федерация.

"Ръководството на БФС продължава да поддържа непрестанна комуникация"

Ето какво написаха от БФС: "След като сезира УЕФА, Френската футболна федерация и ФК Олимпик Марсилия още в четвъртък вечер във връзка с бруталните сцени на агресия, проявена от френски фенове спрямо привърженици на Левски в мача на "Стад Велодром" от Лига Европа, ръководството на Българския футболен съюз продължава да поддържа непрестанна комуникация с представители на всички въпросни институции и категорично да настоява за незабавно установяване на самоличността на всички извършители и налагане на най-строги наказания.

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"БФС изпрати писмо до всички замесени страни по случая"

Веднага след инцидентите на френска земя БФС изпрати писмо до всички замесени страни по случая, в което поиска: цялостно разследване на всички инциденти с привърженици на Левски на стадиона и извън него; установяване на обстоятелствата около нападенията и пропуските в сигурността; проверка на действията и отговорностите на служителите по сигурността, стюардите и организаторите; запазване на записите от камерите, докладите и документите за сигурността и предоставянето им на разследващите органи; разяснения за действията и решенията на делегата и служителите по сигурността на УЕФА и официалните лица на мача; предоставяне на докладите на делегата и служителя по сигурността и подробно описание на взетите решения.

Преди броени минути УЕФА публикува официално становище по случая на сайта си, в което обяви, че вече е започнала разследване на инцидентите, което ще бъде проведено от представители на Етичната и Дисциплинарната комисия на европейската футболна централа".

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