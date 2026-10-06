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В Украйна: Убиха командира на 11-и танков полк (СНИМКА)

06 октомври 2026, 15:01 часа 503 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty images
В Украйна: Убиха командира на 11-и танков полк (СНИМКА)

Майор Алексей Караваев, командир на 11-ти танков полк е бил убит в Украйна. Преди това той е служил в батальона, чиито войници убиха пленници във Вовчанск, съобщава телеграм-каналът ASTRA. Смъртта му е настъпила в нощта на 3 срещу 4 октомври. Негов некролог е бил публикуван от един от Z-каналите, свързани с групировката войски "Север", а пред това съпругата му обяви смъртта му в социалните мрежи. Украинският OSINT проект „X згори OSINT“ беше първият, който привлече вниманието към смъртта на Караваев. 11-ти танков полк е базиран в Гусев, Калининградска област, и в момента води бойни действия в сектора Харков.

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Пети загинал командир

По информация на Z-канала Караваев е петият командир на 11-ти полк за година и половина. Преди да се присъедини към 11-ти танков полк, Караваев вероятно е служил в 82-ри мотострелков полк на 69-та мотострелкова дивизия на 6-та армия. ASTRA потвърди, че номерът му е посочен в телефонните указатели като „Бойният Саша Волчанск“ и „Бащата Сво 82-ри полк 1-ви батальон“.

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82-ри полк участва в битката за Волчанск в Харковска област. През лятото на 2024 г. войници от 1-ви батальон на полка завладяха Волчанския агрегатен завод, където, според прокуратурата на Харковска област бяха убити най-малко трима украински военнопленници. Командир на отделение в 1-ви батальон на 82-ри полк, Сергей Тужилов, е осъден на доживотен затвор за изтезания.

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война Украйна убит руски войник Алексей Караваев
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
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