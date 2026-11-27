Кремъл отново призова Армения да "направи избор" между стремежа да се присъедини Европейския съюз и оставането в Евразийския икономически съюз, ръководен от Русия. "Армения трябва да направи избора си", заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от руските държавни агенции. Този въпрос ще е основна тема в дневния ред на срещата между арменския премиер Никол Пашинян и Владимир Путин на 3 декември в Москва.

"Желанието да седиш на два стола в икономическо отношение трябва или да бъде потвърдено на даден етап, или да бъде отхвърлено с ясен избор между ЕС и Евразийския икономически съюз", каза Песков.

Вчера Пашинян заяви, че Армения няма да се откаже от амбициите си да се присъедини към Европейския съюз. Заради прозападния завой във външната политика на Ереван отношенията между Русия и Армения все повече се влошават. Армения ще подаде официално кандидатурата си за присъединяване към ЕС до края на 2028 г.

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Песков допълни, че бъдещето на руската военна база в Армения близо до границата с Турция също ще бъде предмет на разговорите между Путин и Пашинян.

Русия има правото да поддържа военно присъствие в базата до 2044 г., освен ако Армения не реши, че не се нуждае повече от руска военна помощ. Никол Пашинян обаче заяви, че възнамерява постепенно да сложи край на зависимостта на Армения от руските гранични части там. "Благодарни сме на руските гранични подразделения, но мисля, че е настъпил моментът да поемем цялата отговорност за охраната на границите ни през предстоящите години", каза той.

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